La industria de los videojuegos se ha vuelto tan inestable que ni siquiera una franquicia exitosa tiene seguro su futuro a mediano plazo. Ejemplo de ello es una franquicia de Electronic Arts que debutó con el pie derecho y fue uno de los juegos más vendidos hace un par de años.

La IP seguirá en activo con próximas entregas, pero podría desaparecer tan pronto como en 5 años, un periodo de tiempo que es nada en términos de generaciones de gaming.

Esta proyección expone una parte de la realidad de la industria y los costos que involucran el desarrollo y el soporte para un videojuego durante su ciclo comercial, en especial uno que se agota y renueva cada año.

NO TE LO PIERDAS: PlayStation Plus perderá un juegazo AAA con calificaciones casi perfectas en noviembre de 2026, pues quieren que compres la secuela

Por más de una década, los fans del futbol americano pidieron el regreso de un videojuego con licencia de la liga colegial de Estados Unidos. En 2024, debutó EA Sports College Football 25, y se convirtió en el segundo juego más vendido del mercado norteamericano solo por detrás de la entrega de Call of Duty en turno.

Sin embargo, el pasar de los años ha visto una reducción en el número de copias vendidas, nada preocupante pero sí notable, y hay factores que jugarían en contra de la franquicia con todo y su buen desempeño comercial.

Según fuentes consultadas por Insider-Gaming, hay temor por el futuro de EA Sports College Football y desarrolladores piensan que la franquicia podría no durar más allá de 5 años.

La principal razón tiene que ver con los costos del juego que tienen que ver con las licencias de los equipos colegiales y de los jugadores. La entrega de 2024 repartió $600 dólares a cada uno de los más de 11 mil jugadores colegiales para asegurar su aparición en el juego. EA destinó $7.5 millones de dólares para cubrir ese apartado.

Para la entrega de este año, la tarifa por jugador subió a $1500 dólares, así que EA gastó más de $20 millones de dólares y se proyecta que a ese ritmo podría llegar a $40 MDD. A esto se suman decenas de millones que la compañía pagó por las licencias de los equipos colegiales, la imagen de la liga e incluso los tazones que se juegan a finales de año.

Do it for the rivalries. Do it for the OVR. DO IT FOR U.



Georgia and Alabama go H2H tonight. Does Keelon Russell join the 90 Club? #CFB27 pic.twitter.com/NkFuHPq3Q3 — College Football 27 (@EASPORTSCollege) October 10, 2026

La solución existe, pero los fans la odian

Posteriormente, el reporte señala que la principal preocupación de los desarrolladores es que sí existe una solución para EA Sports College Football, pero se trata de algo que los fans odian y la edición de este año lo demostró.

La encrucijada a la que se enfrenta la franquicia tiene que ver con las microtransacciones. En EA Sports College Football 27, la compañía decidió incluir sistemas de monetización en modos como Road to Glory y Dynasty, algo que enfureció a los fans y generó una protesta en redes que la llevó a recular.

Lo sucedido fue la muestra de que los jugadores no aceptarán este tipo de prácticas en modos que, históricamente, no cuentan con la presencia de microtransacciones en títulos deportivos. Sin embargo, dado que añadir un modo Ultimate Team no es opción dado su fracaso en los juegos de futbol americano, los responsables de la IP temen que el proyecto se venga abajo y desaparezca a mediano plazo, con todo y su potencial de éxito.

ENTÉRATE: Criptomoneda de CyberLeek se desploma luego de mostrar a Lucia de GTA VI sin ropa: los jugadores lo celebran y piden no apoyar al hacker

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente