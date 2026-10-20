La inteligencia artificial tuvo un impacto severo en el sector tecnológico, y la industria de los videojuegos también sufrió las consecuencias. Debido a que las grandes compañías de IA acaparan gran parte del inventario de memoria y otros componentes, las consolas vieron aumentos de precio y escasez en meses recientes. XBOX tiene una solución poco inusual ante esta problemática.

Según los informes, la situación es tan complicada que ahora Microsoft intenta convencer a ciertos usuarios para que vendan sus XBOX Series X|S en el mercado de segunda mano. Estas medidas desesperadas intentan amortiguar la falta de stock en un periodo en el que se espera que haya mucha demanda.

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XBOX quiere que vendas tu consola que ya no usas

La falta de inventario causada por el crecimiento de la inteligencia artificial llega en el peor momento. Grand Theft Auto VI, el juego más esperado de la década, se lanzará oficialmente el 19 de noviembre de 2026. Se espera que este estreno aumente el interés por el PlayStation 5 y XBOX Series X|S.

Los expertos advirtieron que habría escasez, y ya se reportaron los primeros casos de tiendas que agotaron todo su stock en semanas recientesk. Debido a que la crisis de hardware sigue en su pleno apogeo, se espera que estos problemas continúen por el futuro previsible y que, por ende, conseguir cualquier consola sea más difícil que nunca.

Con esto en mente, resulta lógico que Microsoft quiera que los jugadores vendan sus XBOX Series X|S que no usan para que otras personas puedan adquirir dichas consolas.

De acuerdo con los informes, la compañía empezó a enviar correos electrónicos a usuarios selectos, quienes aparentemente no han utilizado la plataforma por bastante tiempo. El mensaje se dirigió principalmente a personas de Estados Unidos, y destaca que es posible obtener hasta $375 USD por vender la consola en el mercado de segunda mano.

El email, que fue verificado por el medio Windows Central, dice lo siguiente: “¿hace tiempo que no juegas en tu consola? Si te pasaste de XBOX a PC o a otra plataforma para jugar a los títulos de XBOX, quizás sea el momento de vender tu consola en Best Buy”.

Si bien el correo electrónico da por sentado que la persona juega los títulos de XBOX en PC u otras plataformas, es muy posible que la mayoría de los usuarios que actualmente dejan que sus Series X|S acumulen polvo en sus estanterías ni siquiera disfrutan los juegos de XBOX.

Microsoft anima a los jugadores a vender sus consolas XBOX Series X|S sin usar

Microsoft invita a vender las consolas XBOX Series X|S en Best Buy

La mención de Best Buy no es casualidad, pues dicha tienda cuenta con un programa de intercambio de consolas XBOX. Esta iniciativa se anunció oficialmente en junio de este año, cuando Microsoft informó que las consolas de segunda mano que se vendan en dicho local serán reacondicionadas y se revenderán a precios más bajos.

La idea de esta campaña es que los clientes tengan mayor acceso a la plataforma, una medida necesaria en tiempos de escasez y crisis. “Colaboramos con nuestros socios minoristas en nuevos programas para ofrecer consolas a precios reducidos”, comentó la compañía en aquel entonces.

“Los jugadores que deseen actualizar su consola o que ya no la utilicen podrán entregarla a los socios minoristas participantes a cambio de dinero en efectivo o crédito en tienda. Posteriormente, estas consolas estarán disponibles a precios más bajos para los jugadores”, se lee en el comunicado.

Actualmente, un XBOX Series X reacondicionado cuesta $730 USD. Es un margen de beneficio considerable, especialmente al considerar que la consola subió de precio en años recientes. Se cree que Microsoft recibe una pequeña comisión por cada plataforma usada que se vende como parte de esa iniciativa.

Lamentablemente, se estima que la crisis de hardware continúe por los próximos meses. Esta situación también podría tener graves consecuencias en la disponibilidad y el precio del Project Helix, la consola de próxima generación de la compañía.

Microsoft invita a los jugadores a vender sus XBOX Series X|S abandonadas en Best Buy

Pero cuéntanos, ¿te animarías a vender las consolas que ya no usa? Déjanos leerte en los comentarios.

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