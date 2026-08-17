Pokémon ha encontrado en la animación una de las mejores formas de explorar historias que difícilmente podrían contarse dentro de su anime principal. En los últimos meses, la franquicia ha puesto sus esfuerzos en historias alternativas que caben perfectamente en POKÉTOON, una colección de cortos que nos lleva a aventuras independientes de la línea principal. Estas breves historias suelen ser más experimentales, ya que exploran diferentes estilos de animación.

Esta iniciativa regresa con una producción protagonizada por la evolución de Squirtle. En esta ocasión, Shingo Yamashita, un importante director en el mundo del anime, fue elegido como responsable para este proyecto.

Una divertida historia veraniega al estilo Pokémon

El nuevo corto se titula Kameil to Natsu no Tsuzuki (Wartortle y la continuación del verano en español) y tiene una duración aproximada de 13 minutos y está disponible de forma gratuita en el canal oficial de Pokémon en japonés a través de Youtube.

La historia sigue a Rikuto, un niño que visita a su abuela en una isla en los últimos días del verano. Durante sus vacaciones conoce a un Wartortle diferente al resto porque el pelaje de su cola tiene un color diferente al que muestra su foto en la Pokédex, además, su caparazón está cubierto de musgo.

Rikuto comienza a pasar tiempo con su fiel amigo Leafeon y Wartortle mientras exploran la isla y se divierten con otros Pokémon salvajes. Una historia cargada de nostalgia que evoca los días tranquilos y sin preocupaciones en un día de verano. Además, en tan solo unos minutos la historia crea un vínculo generacional entre el protagonista y su padre, donde Wartortle se convierte en la conexión directa entre padre e hijo.

Es interesante que este corto tome información oficial como la coloración de la cola de Wartortle, que, según la información de la Pokédex en Ruby/Sapphire, el pelaje en la cola del Pokémon se vuelve más oscuro con el paso de los años. Es decir, Shingo Yamashita tomó en cuenta el origen de Wartortle en los videojuegos para crear un acercamiento más preciso al Pokémon #008.

Pero cuéntanos, ¿Qué te pareció este corto animado? ¿Crees que deberían apoyar este tipo de historias alternativas? No olvides pasar por la caja de comentarios para dejarnos tus respuestas. Si quieres saber más sobre Pokémon, puedes visitar la siguiente página.

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