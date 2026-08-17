Sony está cambiando y más allá de las polémicas, la compañía japonesa busca nuevas formas de llegar al público para aumentar el alcance de sus productos electrónicos y su contenido.

Parte de sus planes incluyen el posicionamiento de la marca a través de una mascota y actualmente su división creativa piensa que pueda lograr algo que compita con un referente de mercado del tamaño de Hello Kitty.

Aunque en años recientes la imagen de PlayStation es el adorable Astro Bot, no es el favorito pues hay un oso que refleja las condiciones del mundo actual y que podría enganchar más a los consumidores.

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La mascota de Sony que podría competir contra Hello Kitty y figuras de otras marcas

De acuerdo con un reporte de Nikkei (vía Insider-Gaming), Sony trabaja en la definición de una mascota que será la portadora de la marca de la compañía japonesa en los años por venir.

Según la información, el objetivo es que esta mascota sea la nueva imagen, que su reconocimiento sea mundial y que pueda generar $62.8 millones de dólares en ventas anuales para 2030.

Actualmente, Sony Creative Products trabaja en ello y hay algunas mascotas que el público ya conoce, como Astro Bot, pero en este caso el favorito sería Nemu, el oso noctámbulo.

Nemu, el oso noctámbulo

¿Quién es Nemu, la nueva mascota de Sony?

El reporte señala que la mascota que lleva ventaja dentro de Sony Creative Products es Nemu, el oso noctámbulo, creación del artista japonés Tsumupapa.

Se trata de un oso con aspecto adorable, pero cuya realidad no lo es tanto. Nemu se queda despierto por las noches y pasa en vela la mayor parte del tiempo.

¿La razón? Tiene una preocupación legítima por los problemas que hay en el mundo y por eso no puede dormir.

Al respecto, la descripción señala:

“Aborda las ansiedades cotidianas que todo el mundo experimenta, como cuando tu compañero en el trabajo recibe palabras del jefe o cuando te preocupas por si estás creciendo profesionalmente, y te ayuda a aceptarlo con el apoyo de quienes te rodean. Está ganando apoyo como una medicina para el alma para personas en situaciones similares”.

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