Chainsmoker Cat se ha consolidado como el anime asqueroso de la temporada porque aprovecha su clasificación para sacarle el mayor provecho a su humor tan particular. Su libertad creativa ha roto los límites de la censura, al punto de incomodar a algunos espectadores japoneses.

La adaptación del manga de NyanNyanFactory comenzó su emisión en Japón durante julio y rápidamente se convirtió en una de esas producciones difíciles de recomendar para todos los públicos. De hecho, ha generado algunas quejas que han escalado y han pedido que el anime sea revisado a detalle para comprobar si sigue los lineamientos regulados por las leyes japonesas.

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La petición fue atendida por la BPO

El Broadcasting and Human Rights/Other Rights Organization (BPO), organismo japonés dedicado a cuestiones de ética y calidad de los contenidos televisivos, incluyó a Chainsmoker Cat en la reunión de su Comité de Jóvenes.

De acuerdo con el documento oficial, algunos espectadores se quejaron directamente de un anime nocturno protagonizado por personajes con apariencia felina. Las quejas indican que la muestra escenas de tabaquismo y otras sustancias que, a pesar de la censura, podrían interpretarse como sustancias nocivas.

Aunque el BPO no menciona a Chainsmoker Cat directamente, la descripción coincide con la serie de Bibury Animation Studios. La relación más obvia, además de emitirse en un horario nocturno, es que la protagonista, Yani, es una mujer gato que padece tabaquismo.

A pesar de que el consumo de tabaco es parte esencial de la serie, la queja señala directamente una escena donde Yakuko, una amiga de Yani, se inyecta una sustancia directamente en el brazo. Cuando es descubierto, intenta justificar lo ocurrido asegurando que se trata de una vacuna.

Chainsmoker Cat se caracteriza por usar el humor negro y el doble sentido para disfrazar situaciones graves como las adicciones. Esto ha generado molestias porque, aunque no hay duda de que Yakuko consume algún tipo de sustancia, la escena no especifica qué es exactamente.

Es aquí cuando el BPO entra en la ecuación para determinar que la producción estuviera representando inequívocamente el consumo de una droga. Sin embargo, un integrante del comité encargado de analizar el caso consideró que la escena estaba dentro de los límites aceptables de la libertad de expresión, especialmente porque Chainsmoker Cat se transmite durante la madrugada, un horario pensado para una audiencia adulta.

A pesar de esto, otro miembro del comité expresó una postura diferente. Consideró que, en un momento en que el consumo de drogas representa un problema social, sería preferible evitar representaciones que puedan resultar ambiguas y señaló específicamente que una escena con jeringas podía prestarse a malinterpretaciones.

Aun así, el comité también tomó en cuenta que se trata de una producción animada dirigida a un público maduro. Por esta razón, un integrante de la BPO señaló que un anime tendría menos impacto que una película o serie con actores reales.

Aunque la incomodidad y desagrado siguen presentes en los espectadores japoneses, Chainsmoker Cat se mantiene en los límites de la censura o, al menos, ha manejado las leyes a su conveniencia. Por ahora se mantiene dentro de la ley, sin embargo, su humor puede romper los límites en el futuro.

¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Has tenido la oportunidad de ver Chainsmoker cat? No olvides dejarnos tus respuestas e inquietudes al final de esta nota. Si quieres saber más sobre el mundo del anime, puedes visitar esta página.

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