Kingdom Hearts: las colecciones de la franquicia tienen 70% de descuento en Steam; ponte al día con la saga de Square Enix y DisneyPor Víctor Rosas el
La enredada franquicia tiene un precio muy accesible en la plataforma de Valve
Kingdom Hearts es una de las franquicias más curiosas en la historia de los videojuegos. La unión entre Disney y Square Enix no sería posible en la actualidad, pero sí lo fue hace 20 años y dio como resultado un RPG único.
Recientemente, se revelaron detalles de la cuarta entrega y de los planes que hay más allá de los videojuegos, como una serie animada.
Para celebrar la ocasión y dado que se trata de una franquicia con una historia enredada, las ofertas son un buen momento para ponerse al día y todas las colecciones de la saga tienen descuento en Steam.
NO TE LO PIERDAS: “No es bueno para la salud mental de nadie”, miembro de Insomniac Games habla de la negatividad en torno a Marvel’s Wolverine
Aprovecha la oferta y consigue las colecciones de Kingdom Hearts con 70% de descuento
Este fin de semana se llevó a cabo el evento de Disney D23 y en él hubo novedades sobre Kingdom Hearts, franquicia RPG con una historia original que tiene lugar en los mundos del universo de Disney.
Ya que se trata de una ocasión especial y hubo noticias de la saga, Steam puso las colecciones con 70% de descuento para que puedas ponerte al día con cada detalle.
KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX tiene un precio de $270 pesos e incluye:
- Kingdom Hearts Final Mix
- Kingdom Hearts Re:Chain of Memories
- Kingdom Hearts II Final Mix
- Kingdom Hearts 358/2 Days
- Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix
- Kingdom Hearts Re:coded
Por su parte, KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC) cuesta $300 pesos en este momento.
Finalmente, KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue cuesta $300 pesos e incluye:
- Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD
- Kingdom Hearts χ Back Cover
- Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep – A Fragmentary Passage
ENTÉRATE: ¡Gratis! Así puedes conseguir al jefe final de Marvel Tokon y desbloquear los colores extra de todos los personajes
Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.
Sigue con nosotros, en LEVEL UP.
Comentarios
Inicia sesión desde el menú superior para dejar un comentario.
Sé el primero en comentar.