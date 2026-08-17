Kingdom Hearts es una de las franquicias más curiosas en la historia de los videojuegos. La unión entre Disney y Square Enix no sería posible en la actualidad, pero sí lo fue hace 20 años y dio como resultado un RPG único.

Recientemente, se revelaron detalles de la cuarta entrega y de los planes que hay más allá de los videojuegos, como una serie animada.

Para celebrar la ocasión y dado que se trata de una franquicia con una historia enredada, las ofertas son un buen momento para ponerse al día y todas las colecciones de la saga tienen descuento en Steam.

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Aprovecha la oferta y consigue las colecciones de Kingdom Hearts con 70% de descuento

Este fin de semana se llevó a cabo el evento de Disney D23 y en él hubo novedades sobre Kingdom Hearts, franquicia RPG con una historia original que tiene lugar en los mundos del universo de Disney.

Ya que se trata de una ocasión especial y hubo noticias de la saga, Steam puso las colecciones con 70% de descuento para que puedas ponerte al día con cada detalle.

KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX tiene un precio de $270 pesos e incluye:

Kingdom Hearts Final Mix

Kingdom Hearts Re:Chain of Memories

Kingdom Hearts II Final Mix

Kingdom Hearts 358/2 Days

Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix

Kingdom Hearts Re:coded

Por su parte, KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC) cuesta $300 pesos en este momento.

Finalmente, KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue cuesta $300 pesos e incluye:

Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD

Kingdom Hearts χ Back Cover

Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep – A Fragmentary Passage

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