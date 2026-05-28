Epic Games Store permanece en la sombra de Steam, y es probable que nunca iguale la popularidad del gigante de Valve. Aun así, continúa con sus esfuerzos de atraer nuevos usuarios a través de lanzamientos exclusivos, ofertas de tiempo limitado y regalos especiales. Precisamente, los jugadores ya pueden conseguir gratis 3 nuevos títulos para su colección personal.

Una de las grandes ventajas de la plataforma de Epic Games frente a su competencia es la campaña semanal de videojuegos gratuitos. Cada jueves, los usuarios pueden reclamar sin costo alguno una alineación de experiencias, y es innecesario estar suscrito a un servicio o cumplir otros requisitos para obtener los obsequios.

Esta semana, los fanáticos de los simuladores, las aventuras con mecánicas roguelike y los títulos de estrategia deben prestar mucha atención.

Video relacionado: La verdad detrás del caos en Epic Games y el gran responsable

Calico, Lonestar y Northgard están disponibles gratis en la Epic Games Store

La semana pasada, la plataforma de PC consintió a los jugadores con 2 regalos muy llamativos: Tomb Raider I-III Remastered y Down in Bermuda, la versión remasterizada de la trilogía protagonizada por Lara Croft; y Down in Bermuda, una aventura con un gran énfasis en la resolución de puzzles.

Si bien ambas propuestas ya dejaron de estar disponibles gratis, una nueva colección llegó en su lugar. En esta ocasión, los usuarios con una cuenta activa en la Epic Games Store en PC pueden reclamar otras 2 experiencias: Calico y Lonestar.

Además, los jugadores de dispositivos móviles tienen la oportunidad de conseguir sin costo una copia de Northgard, lo que da un total de 3 videojuegos gratuitos para canjear esta semana. Las personas que deseen ampliar su biblioteca tienen del 28 de mayo al 4 de junio para aprovechar esta promoción.

Normalmente, la Epic Games Store suele revelar la identidad de los próximos regalos con una semana de antelación, pero esta vez optó por mantener la sorpresa y guardar el secreto. Con un poco de suerte, los usuarios podrán conseguir experiencias de franquicias reconocidas o una joya oculta.

A continuación, compartimos la lista completa de los próximos regalos de la Epic Games Store:

Calico ― Disponible del 28 de mayo al 4 de junio de 2026

Lonestar ― Disponible del 28 de mayo al 4 de junio de 2026

Northgard ― Disponible del 28 de mayo al 4 de junio de 2026

Los usuarios que reclamen los obsequios durante el periodo correspondiente podrán conservar para la posteridad los títulos en su librería digital de la tienda de Epic Games, incluso después de que la promoción deje de estar disponible.

Calico es uno de los nuevos juegos gratuitos de la Epic Games Store

¿Qué ofrecen los nuevos regalos de la Epic Games Store?

El primer juego de la lista es Calico, un tierno simulador en el que el jugador debe asumir una tarea muy importante: reconstruir una cafetería local de gatitos de un pequeño pueblo. El objetivo es decorar y darle un toque personal al establecimiento con muebles, adornos y pasteles deliciosos.

Este título de Peachy Keen Games y Whitethorn Games incluye un editor de personajes, así como un montón de animalitos con los cuales interactuar. Es una aventura con toques fantásticos, pues incluso es posible darle una poción mágica a los gatitos para hacer que crezcan de tamaño.

Calico tiene reseñas positivas, así que vale la pena echarle un ojo y conseguirlo gratis mientras esté disponible en PC.

El segundo regalo de la Epic Games Store para esta semana es Lonestar, un trepidante roguelike de ciencia ficción de construcción de mazos con un gran énfasis en la acción y estrategia. Aquí, los jugadores asumen el papel de un cazarrecompensas que tiene la misión de atrapar a criminales a través del cosmos.

Lonestar estará disponible gratis para PC gracias a la Epic Games Store

Este proyecto desarrollado por Math Tide y publicado por Thermite Games se caracteriza por su amplia gama de personajes y naves, cada una con su propia serie de herramientas y habilidades. También tiene reseñas positivas en la tienda de Valve, así que los jugadores de PC deberían tenerlo bajo la mirada.

Finalmente, los usuarios de dispositivos móviles podrán conseguir completamente gratis Northgard, un juego de estrategia en tiempo real que está inspirado en la mitología nórdica. El objetivo es liderar un clan y llevarlo hacia la victoria, lo que obligará a construir y fortalecer un asentamiento, gestionar recursos y enfrentarse a todo tipo de enemigos.

Esta propuesta táctica Shiro Games debutó a finales de la década pasada y actualmente posee una calificación promedio de 81 en Metacritic.

Pero dinos, ¿qué opinas de los obsequios de esta semana?

Encontrarás más información sobre ofertas de la Epic Games Store si das clic aquí.

Video relacionado: Apple vs. Epic Games: ¿el fin de un monopolio

Fuente