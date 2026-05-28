Hay franquicias icónicas del gaming al por mayor, pero muchas de ellas están olvidadas y se desconoce si algún día regresaran con un nuevo proyecto. Banjo-Kazooie es una de esas series legendarias que permanece en un letargo, y ciertamente los fanáticos sueñan con su regreso.

La entrega original de la saga de Rare vio la luz del día en 1998 y rápidamente se consolidó como un clásico instantáneo gracias a su excelente diseño de niveles, divertidas mecánicas de plataformeo y reparto de personajes memorable. Debido a su buena recepción, obtuvo un par de secuelas.

Tristemente, la saga quedó en el olvido tras el lanzamiento de Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts de 2008, la entrega más criticada de la franquicia. A pesar de que el último título dejó un mal sabor de boca, es innegable que el oso y su fiel compañera pájaro aún ocupan un lugar especial en los corazones de los fans.

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Banjo-Kazooie es el juego más solicitado de XBOX Player Voice

Después de que Phil Spencer abandonó el liderazgo de Microsoft Gaming y cedió su puesto a la actual directora Asha Sharma a principios de 2026, XBOX puso en marcha una serie de cambios y estrategias que pretenden encaminar la marca hacia un futuro brillante y más prometedor.

Como parte de estos esfuerzos nació XBOX Player Voice, un programa que permite a los jugadores compartir sus opiniones, brindar retroalimentación y enviar solicitudes sobre lo que les gustaría ver en los ecosistemas de la compañía. Y sí, ya se publicaron sugerencias muy interesantes.

Esta semana, el periodista Stephen Totilo de Game File se dio a la tarea de recopilar algunos de los hallazgos sobresalientes sobre esta iniciativa. Así pues, descubrió que la solicitud relacionada con una franquicia o juego con la mayor cantidad de votos es la de un nuevo título de Banjo-Kazooie.

En total, más de 700 personas apoyan la idea de que Microsoft desarrolle un nuevo proyecto de la saga clásica de Rare. La sugerencia en sí se encuentra en el puesto 51, muy por debajo de las solicitudes más populares: desde el regreso de los juegos exclusivos hasta la llegada del online gratuito.

Aun así, resulta sorprendente saber que más jugadores piden el regreso de Banjo-Kazooie sobre el debut de más proyectos de franquicias más consolidadas, como Halo, Fable o Gears of War. En la sección de comentarios, muchos fanáticos expresaron su deseo de que haya algún lanzamiento relacionado con la saga de aventuras.

“¡Qué juegos tan maravillosos, y qué recuerdos! Esta franquicia merece un regreso más que las demás, al menos por su influencia. Mucha gente aún adora estos títulos, y yo también. Se merece un nuevo lanzamiento”, comentó un fan. “Por favor, tráiganlos de vuelta. Podría ser su versión de Mario, ¡qué oportunidad perdida”, escribió otro.

Los fans usaron el sistema de XBOX Player Voice para solicitar el regreso de Banjo-Kazooie

El futuro de Banjo-Kazooie es complicado

Por supuesto, es difícil saber si Microsoft escuchará las opiniones de los fanáticos y pondrá en marcha la producción de un nuevo título de la franquicia. Naturalmente, es poco probable que la popularidad del título en el programa XBOX Player Voice sea justificación suficiente para desarrollar algún proyecto relacionado con la serie.

Aun así, el entusiasmo de los fans podría hacer que la compañía se dé cuenta de que Banjo-Kazooie aún tiene una comunidad sólida y muy apasionada. Dicho esto, lo mejor será que la comunidad no aumente demasiado sus expectativas.

En 2023, el insider NateDrake señaló que un nuevo título de la saga recibió luz verde y que en ese momento estaba en desarrollo, pero más adelante Phil Spencer afirmó que aún no encontraban un equipo que tuviera la pasión necesaria para trabajar en un proyecto de la franquicia.

El criticado Banjo-Kazooie: Nuts and Bolts de 2008 es la última entrega de la franquicia

El periodista Jez Corden de Windows Central comentó en 2024 que, a pesar de los constantes rumores, ningún título de la serie está en producción.

Pero dinos, ¿también te gustaría ver el regreso de la saga? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre Banjo-Kazooie si visitas esta página.

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