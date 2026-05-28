Los fans de Sonic the Hedgehog ya tienen una nueva razón para emocionarse. La producción de Sonic the Hedgehog 4 sigue avanzando y ahora se confirmó que las sesiones de grabación de voz comenzaron oficialmente. Esto significa que la película ya entró en otra etapa importante rumbo a su estreno mundial en 2027.

La noticia llegó directamente de Ben Schwartz, actor que da voz a Sonic en las películas live-action de SEGA y Paramount Pictures. El actor compartió la actualización mediante una publicación en X, donde celebró el inicio de este proceso junto al equipo de producción.

La producción de la película sigue tomando forma

El anuncio llega pocas semanas después de que se revelara que el rodaje principal de Sonic the Hedgehog 4 finalmente terminó. Ahora, el elenco de actores de voz comenzará a dar vida nuevamente a personajes tan queridos como Sonic, Tails, Knuckles y posiblemente algunas sorpresas más.

Aunque todavía hay pocos detalles sobre la trama, muchos fans creen que esta nueva entrega podría introducir más personajes clásicos de los videojuegos de SEGA. La franquicia cinematográfica se convirtió en un enorme éxito desde su debut y cada nueva cinta aumentó la emoción de la comunidad.

Las películas anteriores lograron conquistar tanto a jugadores veteranos como a nuevas generaciones. Además, Sonic se consolidó como una de las franquicias de videojuegos más exitosas en el cine.

Aquí puedes ver el anuncio del actor:

El estreno ya tiene fecha confirmada

Por ahora, Sonic the Hedgehog 4 tiene programado su estreno para el 19 de marzo de 2027. Aún falta bastante tiempo para verla en salas, pero el inicio de las grabaciones de voz demuestra que el proyecto avanza sin problemas.

Muchos seguidores esperan que pronto aparezcan avances, imágenes oficiales o incluso detalles sobre nuevos personajes. La expectativa es enorme, especialmente después del éxito de las entregas anteriores.

¿Tienes ganas de ver Sonic the Hedgehog 4? ¿Qué personaje clásico de SEGA te gustaría ver en la película? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente