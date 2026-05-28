Los creadores de contenido siempre encuentran formas inusuales de llamar la atención. Un claro ejemplo es la popular streamer Morgpie, quien recientemente tuvo una idea que le costó un baneo en Twitch: usar sus pies como pantalla para jugar Dark Souls 3.

Morgpie es conocida por sus transmisiones atrevidas y provocativas, donde usualmente usa sus atributos para llamar la atención de miles de fanáticos de los videojuegos. Su más reciente plan no salió como esperaba, pues recibió un castigo por violar ciertas políticas de Twitch con su inusual forma de jugar el título de FromSoftware.

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Twitch banea a Morgpie por jugar Dark Souls 3 en sus pies

A pesar del paso de los años, Dark Souls se mantiene como uno de los juegos favoritos de los streamers. Su alta dificultad siempre es motivo de discusión y el motivo por el cual muchos creadores de contenido lo eligen. Sin embargo, la transmisión más reciente de Morgpie llamó la atención por razones muy diferentes.

La streamer, con más de 410,000 seguidores en Twitch, decidió disfrutar la obra de Hidetaka Miyazaki de la forma más extraña y llamativa posible. Para ello, pintó las plantas de sus pies con pintura oscura y las usó como pantalla para emitir su gameplay, que rápidamente se hizo viral.

Su stream, llamado apropiadamente Dark Soles, corrió como la pólvora en las redes sociales por su peculiar concepto. Sin embargo, Morgpie no pudo divertirse por mucho tiempo, pues Twitch la baneó y retiró su video de la plataforma.

Pese a ello, la comunidad rescató algunos clips que han tenido cientos de reproducciones en plataformas como X, TikTok e Instagram. En concreto, los videos muestran a Morgpie subiendo sus pies pintados al escritorio para proyectar Dark Souls 3 en sus plantas.

La forma más inusual de jugar un título de FromSoftware

La streamer compartió en sus redes sociales el correo electrónico que Twitch le mandó para notificarle que había sido baneada por su singular stream. Abajo puedes ver uno de los clips virales en cuestión:

Morgpie reveals her green screened feet which the game play will be shown on for her Dark Souls 3 marathon 😭💀 pic.twitter.com/5n97Tm7tCQ — Streamer Updates (@streamupdates_) May 24, 2026

¿Por qué Twitch sancionó a la streamer?

Si bien las razones son obvias para muchos, no está de sobra explicar por qué Morgpie recibió un castigo por jugar de esa forma. Durante los últimos años, Twitch ha endurecido sus políticas respecto a contenido que involucran partes íntimas del cuerpo.

Si bien la plataforma no especificó claramente por qué baneó a la streamer, es evidente que la exposición prolongada de las plantas de sus pies, con la intención de llamar la atención de una forma erótica, fue el motivo del castigo.

Se especula que la streamer fue baneada por 5 días de Twitch. A pesar de la sanción, Morgpie no se dará por vencida. En su cuenta de X, anunció que su stream Dark Soles regresará este fin de semana.

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