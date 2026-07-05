Mario ha sufrido una infinidad de transformaciones en sus diferentes aventuras, estos cambios le han dado a la estrella de Nintendo todo tipo de poderes y habilidades especiales. Además de ayudarnos a superar los niveles, algunos diseños de Mario han pasado a la historia por ser muy especiales, como es el caso de Cat Mario o Mario Tanooki.

Las diferentes transformaciones y estilos de los hermanos Mario y sus amigos han inspirado múltiples líneas de juguetes, peluches y coleccionables de todo tipo. Pues bien, ahora toca el turno de una de las transformaciones más recientes y apreciadas por los fans; nos referimos a Mario elefante de Super Mario Bros. Wonder.

Este enorme coleccionable llega de la mano de First 4 Figures, compañía especializada en la fabricación de figuras de alta calidad, que en esta ocasión presenta dos versiones de Mario elefante.

Vale su peso en oro

La figura pesa aproximadamente 12.6 kg y mide 43 cm de altura con la base incluida. Mario elefante también es inmenso a lo ancho, ya que alcanza 48.5 cm de cola a trompa. Como podrás notar, es una escultura masiva que necesitará mucho espacio para lucir en todo su esplendor. Todo suena muy bien; sin embargo, el precio de una figura de estas proporciones y calidad es igual de alto.

Mario Elefante de First 4 Figures será lanzado en 2 versiones: estándar y una edición exclusiva. La versión estándar tendrá un costo de $544.99 USD, mientras que la versión exclusiva se podrá conseguir a cambio de $619.99 USD e incluirá una elefanzana como accesorio extra. Se espera que Mario Elefante en ambas versiones esté disponible a partir del tercer trimestre de 2027. Si estás interesado en adquirir esta escultura de colección, podrás encontrar la preventa y todos los detalles de esta y más figuras en el sitio oficial de First 4 Figures.

¿Qué opinas de este coleccionable? ¿Te gustaría ver más figuras inspiradas en las franquicias de Nintendo? No olvides dejarnos tus respuestas en la caja de comentarios.

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