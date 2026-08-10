Grand Theft Auto V se convirtió en uno de los juegos más vendidos de la historia gracias a su genial campaña, pero también debido al enorme impacto de GTA Online. Por ello, los fans de la franquicia están a la espera de que Rockstar Games revele detalles del componente online de GTA VI.

Todos esperan que GTA Online evolucione a un nuevo nivel con la llegada del próximo juego; sin embargo, es difícil saber hasta dónde llegará debido a que no se han revelado detalles oficiales al respecto. Ante el silencio de Rockstar, Jason Schreier, periodista de Bloomberg, habló sobre GTA Online para GTA VI y compartió una noticia agridulce.

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¿Cuándo habrá noticias sobre GTA Online para GTA VI?

Rockstar presentó GTA VI como una experiencia para un jugador, lo que desconcertó a muchos fanáticos de la saga que esperaban noticias de GTA Online desde un inicio. Hasta ahora, el estudio sólo ha compartido detalles sobre los personajes y el mundo del título, pues será hasta el 27 de agosto que nos dará un vistazo extendido a las novedades de esta nueva entrega.

Parte de la comunidad no sólo espera ver un vistazo a la campaña del juego, sino también conocer los primeros detalles oficiales de GTA Online. Es un hecho que Rockstar no abandonará dicho componente, pues será su principal fuente de ingresos durante la próxima década. La cuestión es saber cuándo realmente compartirá información sobre las sorpresas que está preparando.

Jason Schreier piensa que los fanáticos de GTA Online deberán ser pacientes y seguir esperando, pues considera que Rockstar no revelará pronto detalles de dicha modalidad. En declaraciones recientes, el periodista recordó que Rockstar y Take-Two sólo hablan de GTA VI como una experiencia para un jugador.

Desde su perspectiva, las compañías difícilmente podrán monetizar GTA VI más allá de la campaña sin GTA Online. Así pues, es cuestión de tiempo para que revelen detalles de este importante componente, pero desafortunadamente Schreier no sabe cuándo sucederá. Lo único que tiene claro es que no será pronto.

“Por ahora, Take-Two sólo habla de GTA VI en lo que respecta a la parte para un jugador, que presumiblemente no generará ingresos recurrentes. No creo que vayan a incluir microtransacciones en el modo para un jugador”, aseguró el periodista. “No han dicho nada, ni tienen previsto hacerlo pronto, sobre cómo será el nuevo GTA Online ni sobre cómo serán los ingresos recurrentes”.

GTA Online para GTA VI se mantiene como un secreto y no habrá detalles del componente pronto

¿Cómo será GTA Online para GTA VI?

Sin duda, Rockstar trabaja en muchas novedades para el juego online de GTA VI. De acuerdo con reportes, GTA Online genera más de $500 millones de dólares al año, así que difícilmente el estudio renunciará a esta mina de oro.

Pistas sugieren que la modalidad será enorme en la nueva entrega y ofrecerá más contenido que nunca. En teoría, Rockstar apostaría fuerte por el contenido generado por los propios usuarios y, además, impulsaría como nunca el roleplay.

Algunos fanáticos están preocupados, pues teorías afirman que la modalidad no vendrá incluida en GTA VI y que podría venderse por separado de la campaña. Como lo mencionamos, Rockstar no ha revelado sus planes, así que por ahora sólo queda esperar a que llegue el momento de conocer detalles sobre el nuevo GTA Online.

El nuevo GTA Online sería más ambicioso de lo que muchos fanáticos creen

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