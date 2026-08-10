El formato físico ha experimentado una caída en toda la industria del entretenimiento. Internet y la era del streaming cambiaron el juego y cada vez hay menor justificación para que las grandes compañías den soporte a los discos o tarjetas de datos.

En medio del debate sobre el posible final del formato en el gaming después de que Sony anunciara que a partir de 2028 no habrá más soporte para discos, surge información interesante que da cuenta del proceso de manufactura.

Reportes señalan que las empresas de videojuegos ya no quieren lidiar con la fabricación, distribución y venta de copias físicas, pero ¿Cómo es este proceso y cuánto cuesta? Una investigación lo revela.

NO TE LO PIERDAS: Jugadores de EUA juegan más en XBOX One que en XBOX Series X|S: encuesta muestra el desastre de Microsoft en uno de los mercados más importantes

La fabricación de discos para PS5 y XBOX es secreto industrial, revela investigación de Stephen Totilo

El periodista Stephen Totilo de Game File presentó una investigación sobre el proceso de manufactura de copias físicas para PS5 y XBOX Series X. La expectativa es que estas sean las últimas consolas de Sony y Microsoft con soporte nativo para juegos en formato físico.

De inicio destaca que el primer acercamiento con fuentes de ese sector resultó en una barrera legal. De acuerdo con las primeras declaraciones, los empleados no pueden revelar información sobre la fabricación de copias físicas para PS5 y XBOX ya que se es un proceso que se considera secreto industrial, así que las compañías involucradas se reservan el derecho de hablar sobre ello.

Sony y Microsoft también se negaron a hablar sobre el tema. Sin embargo, las fuentes se tornaron anónimas y es en esa circunstancia donde sí pudieron dar detalles.

El proceso para una edición física para PS5 y XBOX es complejo pues inicia con una notificación del editor para Sony y Microsoft donde se expresa la intención de lanzar un juego en físico. Luego, se firma un contrato donde el editor se compromete a hacerse cargo del inventario, del proceso de aprobación y certificación, así como de la correcta selección de arte y el peso del disco; si va en una copia de una capa, de doble capa o necesita más de 1 Blu-ray.

NEW: With all the talk about disc-based games, I wanted to understand how a publisher even gets their game onto a disc



I spoke to industry insiders about this process for PS5 and Xbox Series



No one was authorized to talk on the record. Industry secrets!https://t.co/wbkXevNCGu — Stephen Totilo (@stephentotilo) August 7, 2026

¿Cuánto cuesta hacer cada disco para un videojuego?

Posteriormente, surge la pregunta sobre el costo real de fabricación de cada copia en disco para videojuego que corra en las actuales consolas de Sony y Microsoft.

Al respecto, las fuentes señalan que en promedio el costo por fabricar cada copia es 15% del precio de venta sugerido por el editor.

En el caso de un videojuego que se vende en el mercado en $70 dólares, el precio de manufactura de la copia en disco sería de $10.50.

Recientemente, el periodista de Bloomberg, Jason Schreier, hizo un cálculo sobre la repartición de cuotas de la venta de una copia física y concluyó que el principal objetivo de los dueños de las plataformas, y los editores, es sacar de la jugada a los fabricantes de discos y tiendas minoristas para aumentar los ingresos y el margan de ganancia.

ENTÉRATE: XBOX: la función Disc to Digital podría debutar muy pronto y los jugadores con copias físicas saldrían beneficiados

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente