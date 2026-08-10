Call of Duty: Black Ops 1 y 2 ocupan un lugar muy especial en los corazones de los fans, y es por eso que la comunidad gritó de emoción cuando se reveló que ambos títulos clásicos regresarían con nuevos ports nativos para PS4 y PS5. Y sí, estos juegos de hace una década triunfaron en términos de ventas, a pesar de las polémicas.

PlayStation informó a principios de julio que abandonará el formato físico para siempre a partir de 2028, lo que significa que los futuros lanzamientos sólo estarán disponibles en formato digital o mediante códigos de descarga después de esa fecha. Sobra decir que los jugadores están muy, muy molestos con esa decisión.

A pesar de la controversia que se generó alrededor del tema y los intentos de los jugadores por frenar los planes de Sony mediante campañas de protesta y boicots, los recientes ports 100% digitales de los FPS de Treyarch y Activision fueron un éxito rotundo, e incluso superaron ampliamente al divisivo remake de Halo.

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Call of Duty: Black Ops 1 y 2 fueron un éxito de ventas, a pesar de los boicots

La comunidad se niega a tirar la toalla, y en las últimas semanas puso en marcha múltiples iniciativas para obligar a Sony a dar marcha atrás con sus planes. Además de lanzar una campaña que ya reunió más de 350,000 firmas, los jugadores invitaron a los fans a cancelar sus membresías de PS Plus y evitar comprar juegos digitales en la PS Store.

Estos esfuerzos son en vano, o al menos eso es lo que demuestran los recientes datos. A inicios de semana, PlayStation finalmente reveló la lista oficial de los videojuegos más descargados en su tienda digital durante julio de 2026. Los resultados son muy interesantes.

Llama la atención que Call of Duty: Black Ops 1 y 2 fueron un éxito monumental en PS5 y se colocaron en los primeros 2 puestos del top tanto en Estados Unidos y Canadá como en Europa. La secuela de 2012 domina la lista en ambos casos, mientras que la entrega original de 2010 se situó ligeramente por detrás en el segundo lugar.

Una historia bastante similar se observa en PlayStation 4, aunque ahí también hay matices. CoD: Black Ops 2 se colocó en el primer puesto en Norteamérica y Europa, pero CoD: Black Ops quedó relegado hasta el lugar número 5 en ambas regiones. En cambio, Call of Duty: Black Ops 3 se llevó la medalla de plata en Estados Unidos y Canadá.

La lista no profundiza en datos, por lo que se desconoce cuántas copias vendieron los ports de los FPS clásicos; sin embargo, y de acuerdo con un reporte de una fuente confiable, ambas versiones despacharon alrededor de 11 millones de unidades en conjunto durante sus primeras semanas en la PS Store de PS4 y PS5.

Por ahora, se desconoce si Activision tiene la intención de relanzar más videojuegos retro de la franquicia. De cualquier forma, este caso demuestra una vez más la importancia que tiene el formato digital en la industria de los videojuegos. La directora financiera de Sony confirmó en la última llamada con los inversionistas que seguirán con sus planes, a pesar de las críticas de los jugadores.

Lista oficial con los juegos de PS5 más vendidos de julio de 2026

Halo: Campaign Evolved queda fuera del top 5 de los juegos más vendidos de PS5

La lista oficial de PlayStation también revela otro dato muy interesante. Debemos recordar que en julio tuvo lugar un momento histórico en la forma del primer lanzamiento multiplataforma de Halo. En específico, Campaign Evolved, el remake de la entrega original de la franquicia de Microsoft, se lanzó para PS5 a finales del mes pasado.

XBOX guarda silencio y todavía no se pronuncia sobre el rendimiento comercial de este relanzamiento, pero los datos de un famoso analista apuntaban a un estreno más bien modesto. Otro reporte destacó que el FPS de ciencia ficción tuvo un lanzamiento muy discreto en PlayStation 5.

Ahora, el listado de Sony brinda más información. Halo: Campaign Evolved fue el sexto juego de PS5 más vendido en Norteamérica, lo que significa que fue incapaz de colarse en el top 5. La situación es incluso peor en Europa, pues terminó en el puesto número 7 de la lista.

El título de Halo Studios debutó a finales del mes pasado, por lo que tuvo menos tiempo para contabilizar ventas; sin embargo, aún resulta curioso que los nuevos ports de Call of Duty: Black Ops 1 y 2, que recibieron críticas debido a la falta de mejoras gráficas y otras novedades, superaran a un remake completo y se colocaran hasta la cima del top.

Eso sí, hay que considerar que la lista de PlayStation solamente toma en cuenta los datos de ventas digitales de la PS Store.

Call of Duty: Black Ops 1 y 2, juegos de hace una década, derrotaron a Halo en PlayStation

Pero cuéntanos, ¿fuiste uno de los fanáticos nostálgicos que compró los FPS de la década pasada? Déjanos leerte en los comentarios.

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