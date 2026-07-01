La Entertainment Software Association (ESA) volvió a colocarse en el centro de la polémica tras asegurar que los servidores privados de Minecraft son “ilegales”. La declaración ocurrió durante una audiencia en California relacionada con la iniciativa Protect Our Games Act, un proyecto impulsado por el movimiento Stop Killing Games que buscaba proteger los videojuegos cuando sus servidores oficiales dejan de funcionar.

Las palabras de la representante del organismo sorprendieron a la comunidad, especialmente porque Microsoft permite oficialmente crear servidores privados de Minecraft mediante herramientas disponibles en su propio sitio web.

La ESA afirma que los servidores privados de Minecraft infringen la ley

Durante la audiencia, Jennifer Gibbons, vicepresidenta de asuntos gubernamentales estatales de la ESA, aseguró que los servidores privados no están afiliados a Microsoft y calificó este tipo de experiencias como ilegales.

Según la representante, estos servidores no cumplen con los mismos estándares de seguridad que los oficiales, motivo por el cual la compañía ha recibido críticas en el pasado.

Posteriormente, la ESA reforzó su postura en un comunicado enviado a diversos medios, donde explicó que:

Los servidores privados infringen los derechos de propiedad intelectual de los editores.

Las compañías conservan el derecho de actuar legalmente contra ellos.

Al no existir supervisión oficial, estos servidores podrían representar riesgos para la seguridad de los jugadores.

En otras palabras, la organización sostiene que, aunque algunas empresas permitan actualmente este tipo de servidores, ese permiso puede retirarse en cualquier momento.

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¿Por qué Microsoft permite crear servidores privados de Minecraft?

La controversia nace porque Minecraft ofrece desde hace años herramientas oficiales para que cualquier usuario pueda montar un servidor privado.

Esto significa que, en la práctica, Microsoft autoriza actualmente esta actividad. Sin embargo, desde el punto de vista legal, la ESA argumenta que ese permiso depende completamente del propietario de la propiedad intelectual y no constituye un derecho permanente para los jugadores.

Es precisamente este vacío legal el que busca resolver el movimiento Stop Killing Games.

¿Qué es Stop Killing Games y qué busca cambiar?

Stop Killing Games es una campaña internacional que propone nuevas leyes para evitar que los videojuegos desaparezcan cuando sus servidores oficiales son cerrados.

La iniciativa pretende que, una vez concluido el soporte oficial de un juego en línea, las compañías estén obligadas a ofrecer herramientas para que la comunidad pueda mantenerlo vivo mediante servidores privados.

Sin embargo, el proyecto Protect Our Games Act no consiguió los votos suficientes para avanzar en el Congreso de California, convirtiéndose en el segundo revés importante que recibe el movimiento este mes, después de que la Unión Europea también rechazara impulsar una legislación similar.

Pese al resultado, los organizadores de Stop Killing Games aseguraron que no abandonarán la iniciativa.

El grupo adelantó que volverá a presentar propuestas en futuras sesiones legislativas de California y que también planea impulsar proyectos similares en otros estados de Estados Unidos e incluso a nivel federal.

Según sus responsables, las compañías deberán frenar estas iniciativas en cada intento, mientras que ellos solo necesitan conseguir una victoria para cambiar la legislación.

¿Tú qué opinas al respecto? Cuéntanos en los comentarios.

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