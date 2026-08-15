D23, el evento anual de Disney, tuvo muy buenas noticias para los jugadores. Durante un panel especial dedicado a Kingdom Hearts, Square Enix por fin compartió nuevos detalles sobre la próxima aventura de Sora para PS5, XBOX Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC.

Kingdom Hearts IV seguirá la fórmula que los fanáticos aman, así que será una aventura épica a lo largo de diferentes mundos de Disney. Por supuesto, Sora y compañía visitarán nuevos universos donde conocerán a personajes icónicos y muy queridos.

Durante D23, Square Enix mostró un deslumbrante mundo inspirado en Coco y confirmó la ventana de estreno del RPG. Los fans de la franquicia están contentos con estos anuncios, pero también porque creen que Square Enix escuchó una de sus mayores críticas sobre Kingdom Hearts IV.

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Kingdom Hearts IV revela su mundo inspirado en Coco y su ventana de estreno, ¿cuándo debutará?

Desde su presentación en 2022, Kingdom Hearts IV se convirtió en uno de los juegos más esperados. Al igual que sus predecesores, el nuevo RPG ha tardado bastante en llegar, pero es un hecho que debutará antes de lo que muchos fans pensaban.

En D23, Square Enix reveló un nuevo y llamativo avance del juego para revelar uno de sus primeros mundos temáticos: Coco. La película animada de Disney y Pixar fue un éxito mundial en 2017. Cautivó a personas de todo el mundo con su historia y su colorido universo inspirado en la tradición mexicana de Día de Muertos.

Sora conocerá por primera vez a Miguel Rivera, joven que aspira a ser músico a pesar de las negativas de su familia. Durante el avance, vimos al protagonista de Kingdom Hearts IV pelear contra varios Sincorazón que amenazan el Mundo de los muertos, donde el héroe también conocerá a Héctor y Ernesto de la Cruz.

Asimismo, se muestra otro vistazo a Quadratum, una misteriosa ciudad desde donde Sora viajará a diversos mundos de Disney. Mickey, Donald y Goofy tienen una breve aparición, pues intentan viajar a dicha locación para encontrarse con su viejo amigo.

Los fanáticos que esperan Kingdom Hearts IV tendrán que ser un poco más pacientes, pues falta más de 1 año para su estreno. El juego de Square Enix estará disponible para PS5, XBOX Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC a finales de 2027. Abajo puedes ver su nuevo trailer:

Los fans creen que Square Enix escuchó sus criticas y mejoró Kingdom Hearts IV

Los primeros avances de Kingdom Hearts IV generaron más preocupación que tranquilidad entre los fanáticos de la saga. Algunos jugadores se quejaron de su aspecto hiperrealista en las secciones de Quadratum. Otra de las quejas principales fueron los gráficos del RPG, que no lucían muy bien para ciertos fans.

Ahora, la opinión de la comunidad es muy diferente. En las redes sociales, los jugadores afirmaron que están satisfechos con el aspecto de Kingdom Hearts IV. Creen que Square Enix trabajó para mejorar los gráficos luego de escuchar sus críticas.

Además, varios fans quedaron fascinados con lo bien que se ve el mundo de Coco, pues recrea a la perfección el universo de la película animada. “Sin duda, Square Enix mejoró los gráficos del juego y ahora lucen mucho mejor que en los primeros trailers”, afirmó una fanática en las redes.

Los fans están contentos con el contenido y el aspecto de Kingdom Hearts IV

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