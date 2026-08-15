Han pasado más de 2 décadas desde el lanzamiento de The Simpsons: Hit & Run, pero el juego de Radical Entertainment sigue en la lista de títulos favoritos de millones de personas. Este fenómeno es fácil de entender, pues hablamos de uno de los mejores clones de Grand Theft Auto y uno de los títulos más sobresalientes de Los Simpson.

Por ello, es normal saber que sus fanáticos han esperado con paciencia un relanzamiento de The Simpsons: Hit & Run en plataformas modernas o, incluso, una secuela. La popular franquicia animada estuvo presente en D23, evento de Disney, para promocionar su nueva película que se estrenará en 2027.

Sorpresivamente, el GTA de los Los Simpson fue tema de discusión en un panel especial donde participó Matt Groening, creador de la aclamada serie para la televisión. Con unas cuantas palabras, logró emocionar a quienes aún sueñan con ver The Simpsons: Hit & Run de regreso.

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Matt Groening da pista sobre el posible regreso de The Simpsons: Hit & Run

En 2003, The Simpsons: Hit & Run sorprendió a todos con su ambiciosa propuesta de combinar las mecánicas de GTA con los personajes, el humor y todo el universo de la serie animada de Matt Groening que, para ese entonces, ya era uno de los mayores fenómenos del entretenimiento a nivel mundial.

El título para PS2, XBOX y GamCube recibió críticas muy positivas por parte de la prensa, que lo llamó el “GTA en Springfield”. Por supuesto, los fanáticos de la serie animada amaron el título por su mundo abierto, humor, personajes y partidas caóticas.

Increíblemente, The Simpsons: Hit & Run no ha tenido un relanzamiento a pesar de su enorme éxito inicial, ni siquiera en esta época donde las remasterizaciones, remakes y ports son un negocio bastante lucrativo.

Pese a ello, los fans no han renunciado al sueño de disfrutar el título en plataformas modernas.Durante D23, Matt Groening fue cuestionado sobre el posible regreso de The Simpsons: Hit & Run. Su respuesta sorprendió a todos, pues sugirió que sólo es cuestión de esperar, pues el título regresará, aunque no especificó cómo ni cuándo.

“Creo que el juego original volverá de alguna forma”, aseguró el creativo durante el evento. Poco después, Matt Selman, showrunner de la serie animada, interrumpió a Groening para agregar “o no”, lo que generó confusión y teorías sobre el relanzamiento de The Simpsons: Hit & Run.

Por como transcurrieron las cosas, muchos fanáticos creen que Groening habló de más y adelantó un anuncio planeado para el futuro. Por supuesto, los jugadores están emocionados con un posible regreso del título, pero la realidad es que no se confirmó un port o una remasterización para PS5, XBOX Series X|S, Switch 2 o PC.

El GTA de Los Simpson podría regresar... o no

Showrunner de Los Simpsons también sueña con el regreso del juego

No es la primera vez que Matt Selman habla The Simpsons: Hit & Run y un hipotético relanzamiento. En marzo de este año, expresó sus deseos de volver a ver el título en consolas. Sugirió que su retorno no era imposible, pero tampoco dio pistas sobre que algo oficial estaba sucediendo.

“Nada está escrito en piedra. Pero mi frase sobre Hit & Run sería: nunca digas nunca. Sabemos que a la gente le encanta. Sabemos que lo quieren, así que eso es bueno”, afirmó el creativo.

Lo que da esperanza a muchos jugadores es la fundación de New Radical Games, compañía a cargo de Ian Wilkinson y Tim Bennison. Los creativos buscan retomar el legado de Radical Entertainment, equipo que cerró en 2012 por una decisión de Activision.

Los fans aún tienen esperanzas en el regreso de The Simpsons: Hit & Run

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