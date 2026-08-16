Probablemente ya lo veías venir. ATLUS ha anunciado oficialmente lo que muchos rumores anticipaban: Persona 5 tendrá una colaboración oficial con Fortnite.

El anuncio llega como plato fuerte para el Capítulo 7 - Temporada 4, la cual llevará por título Glitch y estará centrada en la codiciada serie Gaming Legends (Leyendas de los Videojuegos).

Joker salta al autobús de batalla

A través de un breve teaser de tan solo nueve segundos publicado por Atlus, los fans pudieron echar un primer vistazo a Joker, el carismático protagonista de Persona 5, corriendo por un mapa de corte futurista antes de posar con actitud ante la cámara.

Esta revelación se suma a la confirmación de que Sonic the Hedgehog también formará parte de Glitch, algo que ya se había anticipado hace unos días. Aunque Epic Games revelará más adelante los detalles específicos sobre las pieles, accesorios y dinámicas dentro del juego, el hype de la comunidad ya está por los cielos.

Esta colaboración no es una casualidad: coincide con el décimo aniversario del lanzamiento original de Persona 5. A lo largo de esta década, la entrega dejó de ser solo un aclamado JRPG para convertirse en una subfranquicia masiva por derecho propio, cosechando:

Una edición extendida y revisada ( Persona 5 Royal ).

Una adaptación oficial al anime.

Múltiples títulos spin-off de diversos géneros.

Una larga lista de colaboraciones con juegos como servicio

Ready to take your heart 💎



Fortnite Override. pic.twitter.com/kMnhwd9kx4 — Official ATLUS West (@Atlus_West) August 13, 2026

¿Debería Epic Games preocuparse por la “Maldición de Persona 5”?

Con la confirmación de la llegada de Joker a la isla, la comunidad rápidamente ha revivido una de las supersticiones más famosas de la industria: la Maldición de Persona 5.

Este chiste de la comunidad sostiene que cualquier juego como servicio que realiza un evento de colaboración con el RPG termina cerrando sus servidores antes de cumplir un año. Entre las “víctimas” más sonadas que respaldan esta teoría se encuentran:

Star Ocean: Anamnesis

Dragalia Lost

Sword Art Online: Memory Defrag

NieR Reincarnation

No obstante, no todo es fatalismo. Títulos de alto perfil como Overwatch, Granblue Fantasy y Another Eden sobrevivieron al evento y continuaron operando con éxito. Esto deja una interrogante en el aire: ¿existe realmente un maleficio, o simplemente Persona 5 es una propiedad tan popular que todos quieren colaborar con ella, incluidos los proyectos que ya están cerca del final de su vida útil?

Por ahora, solo el tiempo lo dirá, aunque es verdad que Fortnite se encuentra en un estado muy saludable como para temer por su vida dentro de poco.

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Fortniteestá disponible para PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch y móviles. Sigue este enlacepara ver más noticias relacionadas con este exitoso Battle Royale.