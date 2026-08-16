Ya son 7 años desde el lanzamiento de Kingdom Hearts III, por lo que la espera para jugar el próximo título de la serie ha sido larga. Afortunadamente, los fans ya pueden hacer espacio en su calendario de 2027, pues el juego está casi terminado y acaba de eliminarse la posibilidad de un retraso.

En el marco del magno evento de Disney D23 2026, Square Enix fue invitado para habar de Kingdom Hearts IV a manera de celebración del próximo 25.º aniversario de la franquicia, justo como se había anticipado y en él se aprovechó no sólo para ofrecer un nuevo vistazo al juego, sino para confirmar también que se lanzaría en 2027.

¿Kingdom Hearts IV se retrasará?

Sin embargo, conociendo los prolongados desarrollos de la saga, los recientes cambios en Square Enix, desconfianza en la compañía o alguna otra razón, los fans aún temen que esta ventana de lanzamiento no se respete y el juego termine retrasándose.

Recordemos que de manera extraoficial se cree que Kingdom Hearts IV originalmente iba a debutar en 2026, de acuerdo con rumores en torno a los planes internos de Square Enix, pero por alguna razón se habría retrasado.

Con todo, el temor de los fans es sustentado, pero para tranquilizarlos y dejar claro que no será el caso los máximos líderes del proyecto les hicieron una promesa.

Como parte del panel dedicado a Kingdom Hearts, el codirector Tai Yasue recordó el anuncio de la ventana de lanzamiento del proyecto, por lo cual se dijo muy emocionado y agradeció a todos los fans por su paciencia.

Directores de Kingdom Heats IV prometen que el juego no se retrasará (imagen: Square Enix, Disney)

Kingdom Hearts IV ya está casi listo

Asimismo, el desarrollador añadió que el juego ya está casi completado y no pasa por problema alguno, a tal grado que personalmente se comprometió con los fans y afirmó que la ventana de lanzamiento no se cambiará.

“Y puedo afirmar con seguridad, y prometer, que se lanzará en 2027. En cuanto al calendario, el desarrollo avanza sin contratiempos. No estamos hablando de 80% o 90% de avance, sino de 100%. Así que, sin duda, estaremos listos para 2027. Se lo prometo”, comentó Yasue.

De la misma manera, el creador de la serie y codirector del proyecto, Tetsuya Nomura, tranquilizó a los fans, pues echó por tierra cualquier posibilidad de que se contemple un retraso.

“Anunciamos que el juego llegará a finales de 2027, y vi comentarios en internet sugiriendo que tal vez la fecha de lanzamiento definitiva podría retrasarse aún más. Solo quería aclarar las cosas: eso no va a suceder. Lanzaremos el juego en 2027”, “expresó Nomura”. “Así que espero que la gente espere con ilusión su llegada para ese año. La campaña de mercadeo acaba de comenzar, por lo que espero que también estén atentos a futuras novedades”.

Aun así, hay que recordar que los retrasos suceden, pero no está de más decir que Kingdom Hearts es una de las franquicias más valiosas de Disney, pues ha generado más de $1 MMDD en su historia; sólo hay otras 9 que comparten este distintivo en la compañía, por lo que es de importancia y es normal que Disney no quiera sufrir disrupciones cuando se trata de proyectos de la marca.

Trailer extendido de Kingdom Hearts IV muestra gameplay de King Mickey, Donald, Goofy y más personajes

Eso no es todo, pues Square Enix compartió un trailer extendido con más minutos de tanto gameplay como secuencias cinematográficas, en las que aparecen personajes clave, como Goofy y Donald, que serán personajes jugables, evocando a una situación similar a la del Kingdom Hearts original. Además, en otra sección es posible ver a King Mickey en busca de Sora.

Gracias a este avance extendido también sabemos que Riku reaparecerá y que Kairi, también formará parte del juego a juzgar por la voz que se escucha al final.

A continuación puedes verlo.

¿Crees que Square Enix cumplirá con la ventana de lanzamiento de Kingdom Hearts IV? Cuéntanos en los comentarios.

Kingdom Hearts IV debutará en algún momento de 2027 con versiones para PlayStation 5, XBOX Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC (vía Steam y Epic Games Store). Puedes encontrar más noticias relacionadas con esta franquicia si visitas esta página.

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