Esta semana hubo malas noticias para los coleccionistas de Pokémon, pero no todo es negativo, pues The Pokémon Company confirmó que Pokémon HOME mejorará y no tendrás que pagar más para disfrutarlo.

Pokémon Bank dejará de funcionar en muy pocos meses, lo que significa que los coleccionistas y cazadores de criaturas shiny, brillantes o variocolor están en una carrera contrarreloj para aprovechar este servicio y transferir sus Pokémon antes de que llegue la fatídica fecha y las criaturas se queden en el olvido.

Afortunadamente, el otro servicio de almacenamiento de Pokémon que se mantendrá como la aplicación contemporánea recibirá varias mejoras.

¿Cuántos Pokémon pueden almacenarse en Pokémon HOME?

Coleccionar Pokémon era muy sencillo cuando sólo había 151 especies, pero con cada nuevo lanzamiento la Pokédex creció poco a poco y luego de 30 años ahora ya son más de 1000. Almacenar estas criaturas, pues, puede ser algo complicado hoy por hoy, y consciente de ello The Pokémon Company ampliará el almacenamiento de Pokémon HOME.

La compañía confirmó que la aplicación se actualizará a la Version 4.1.0 el próximo octubre y con ello permitirá almacenar hasta 9000 Pokémon, 3000 más en comparación del límite anterior, el cual había conservado desde su debut en 2020.

Pokémon HOME es una aplicación gratuita, pero sólo permite almacenar hasta 30 Pokémon y usar sólo 1 Caja. No obstante, con una suscripción es posible gozar la máxima capacidad. Y lo mejor de todo es que The Pokémon Company no cobrará más por la mejora de almacenamiento, sino que estará incluido en el precio actual, que es de $15 USD al año (aunque también hay planes mensuales).

Pokémon HOME te permitirá almacenar 3000 Pokémon más (imagen: The Pokémon Company)

La Safari Ball de Pokémon GO por fin será compatible con Pokémon HOME

Adicionalmente, como parte de la actualización a la Version 4.1.0, se confirmó que la compatibilidad prometida con las Safari Balls de Pokémon GO muy pronto se habilitará.

Esto significa que los jugadores de Pokémon GO pronto podrán transferir a este servicio de almacenamiento todos los Pokémon capturados durante el genial evento del Área Salvaje de 2026 y de futuras iteraciones. Te recordamos que la segunda edición se celebrará a finales de este año y una de las sedes será México.

Sin embargo, algo que hay que tomar en cuenta es que las Safari Balls pasarán a ser Strange Balls, lo cual es algo decepcionante para algunos coleccionistas, pues esperaban que este tipo de Poké Balls, al estar disponibles en otros juegos de la serie, fueran fácilmente compatibles. Otro punto negativo es que estos Pokémon sólo podrán enviarse a Pokémon Champions y Pokémon Legends: Z-A.

Pokémon en Safari Balls de Pokémon GO serán compatibles con Pokémon HOME muy pronto (Imagen: The Pokémon Company)

¿Cómo conseguir a Celebi de Pokémon HOME?

Como recompensa por capturar todos los Pokémon y registrarlos en la Pokédex de Pokemon FireRed & LeafGreen (no hace falta enviarlos a Pokémon HOME), los jugadores podrán reclamar un Celebi, que no aparece en ambos juegos y que, por lo tanto no será compatible con ellos.

Como previas distribuciones, este regalo sólo podrá reclamarse a través de la aplicación para móviles, pero una vez obtenido, será posible encontrarlo también en la versión para consola y enviarlo a juegos compatibles.

Podrás reclamar a Celebi en Pokémon HOME próximamente (Imagen: The Pokémon Company)

¿Qué te parecieron las mejoras que se avecinan a Pokémon HOME? Cuéntanos en los comentarios.

Puedes encontrar más noticias relacionadas con Pokémon si visitas esta página.

Video relacionado

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente