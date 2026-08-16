Hoy por hoy hay muchas personalidades que no tienen empacho al expresar su pasión por el manga, el anime o los videojuegos. Joe Jonas es uno de ellos; de hecho, es uno de los más grandes de Pokémon a tal grado que para celebrar su cumpleaños 37 preparó una fiesta temática de la franquicia y un regalo que sin duda alguna le hizo el día.

Joe Jonas de los Jonas Brothers, siempre ha expresado su afición por Pokémon, especialmente por las cartas de Pokémon, que comenzó en su infancia. Su afición por coleccionar cartas se reencendió particularmente en años recientes y luego de celebrar una colaboración con Target con motivo de Pokémon, el cantante aprovechó su cumpleaños 37 para organizar una fiesta temática de Pokémon.

Así fue la genial fiesta de Pokémon de Joe Jonas

Sabemos esto porque el pasado 15 de agosto esta celebridad cumplió 37 años de vida y Nick Jonas, su hermano, compartió imágenes en redes sociales en las que se ve como lo consintieron con esta gran fiesta.

En las fotografías se ve como el reciento del evento se adornó con globos de Poké Balls e incluso pantallas transmitiendo el anime de Pokémon, el protagonizado por Ash Ketchum y Pikachu. Asimismo, se colocó una carta enorme de Joe Jonas VMAX, en la que se le ve como Entrenador Pokémon, con Pikachu y Charizard a los costados.

Mew y Mewtwo son los Pokémon favoritos de Joe Jonas (imagen: Nick Jonas)

Hubo también un pastel con el diseño de Mew shiny de la expansión Paldean Fates, que destacó por esta carta, la cual también se conoce como Bubble Mew, alcanza precios altísimos dependiendo su condición y es una de las favoritas de Joe; de hecho, se tatuó precisamente este Mew shiny en su brazo.

Llama la atención también que en el evento hubo Booster Bundles con sobres que aparentemente se repartieron entre los asistentes para celebrar la ocasión, con todo y fundas y top loaders para asegurar las cartas una vez sacadas del sobre.

“Tenemos que atraparlos a todos”, expresó Nick Jonas en su publicación. “Te amamos Joe Jonas, feliz cumpleaños, hermano”.

Joe Jonas sacó una de las cartas recientes más valiosas de Pokémon TCG

Eso no es todo, pues, por su parte Joe Jonas compartió un video en pleno día de su cumpleaños en el que se ve como abre una Booster Bundle de un Display que contiene 10 de ellas.

De manera despreocupada y un tanto apurada sacó el primer sobre y lo abrió rápido mostrando las cartas que le salieron y llama la atención que la última fue la más valiosa de la expansión: la carta de Mew ex 232/091 (Special Illustration Rare), que fue la que sirvió de diseño para el pastel.

Actualmente es difícil es difícil creer la veracidad del contenido en redes sociales gracias a la inteligencia artificial, pero a juzgar por el material y que es el mismo Jonas el que lo publica, al parecer es real.

Desde luego, a Joe Jonas le hubiera resultado más barato comprar la carta de Mew ex individualmente, pero se pierde la emoción de abrir los sobres, que es lo que vale para alguien como Jonas, que colecciona por gusto y no ve Pokémon TCG como inversión.

Para ponerlo en contexto, esta carta sale 1 en 465 sobres aproximadamente y en el mercado de cartas ronda los $1000 USD sin graduar. Por otro lado, Paldean Fates es una expansión de inicios de 2024, por lo que, si bien en su lanzamiento los Booster Bundles llegaban a costar $27 USD, hoy por hoy su precio ronda los $170 USD.

Cada Booster Bundle contiene 6 sobres, lo que quiere decir que en el Display como el que abrió Jonas hay 60 Booster Packs en total, poco menos que 2 Booster Boxes. Afortunadamente para Joe Jonas, no tiene problema con la escasez, y puede darse el lujo de comprar a sobreprecio un producto de hace 2.5 años y lo mejor es que consiguió la carta más valiosa en un cumpleaños que seguramente nunca olvidará.

¿Qué opinas de la fiesta de Joe Jonas? Cuéntanos en los comentarios.

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