Crunchyroll es posiblemente el servicio especializado en anime más popular del mercado gracias a su gran catálogo de series y películas. Tristemente, los fanáticos acaban de perder la oportunidad de ver 7 producciones muy interesantes, pues la compañía las removió de su catálogo y se desconoce si hay planes para su eventual reincorporación.

Este hallazgo molestó a los usuarios, quienes criticaron que la compañía eliminó el contenido sin avisar a la comunidad. Además, esta situación demuestra los riesgos inherentes del formato digital, pues al menos una de las series que abandonaron el servicio no forma parte de ninguna otra plataforma de streaming.

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Black Lagoon, Orange y más series de anime abandonaron Crunchyroll

Los servicios de streaming tienen catálogos rotativos, así que es normal que se eliminen algunas series a medida que se incorporan otras; sin embargo, Crunchyroll es de las pocas plataformas que simplemente no avisa con antelación cuáles son las producciones que tienen los días contados.

Además, e incluso si algunos proyectos permanecen en la librería, existen restricciones de región que impiden a los fanáticos de ciertos países acceder a determinados contenidos. En esta ocasión, el servicio propiedad de Sony removió un total de 7 proyectos para Norteamérica.

La semana pasada platicamos sobre la eliminación repentina de Black Lagoon, la adaptación animada del famoso manga de Rei Hiroe. El show que sigue las aventuras de Rokuro y Revy dejó de estar disponible definitivamente en el catálogo de Crunchyroll tanto en Estados Unidos como en México.

Lamentablemente, el anime producido por Madhouse es apenas una de las tantas producciones que salieron de la librería del servicio de paga. La comunidad descubrió que Blood Blockade Battlefront, Barakamon, Grimgar: Ashes and Illusions, Orange y Rokka: Brave of the Six Flowers también abandonaron la lista.

Esta noticia afecta a los suscriptores de Estados Unidos, pero un rápido vistazo revela que ninguna de estas producciones está disponible en Crunchyroll México. Si bien no son las series más conocidas, programas como Orange obtuvieron un estatus de culto y construyeron una gran base de fanáticos.

El programa también prescindió de As the Gods Will, la película japonesa de terror dirigida por Takashi Miike. Se trata de la única producción live-action que forma parte de la más reciente tanda de recortes. Y sí, el filme protagonizado por Sota Fukushi, Mio Yuki y Shota Sometani tampoco forman parte de algún otro servicio.

Estas son los animes y la película que dejaron de estar disponibles a través de Crunchyroll en Norteamérica:

Black Lagoon

Blood Blockade Battlefront

Barakamon

Grimgar, Ashes and Illusions

Orange

Rokka: Brave of the Six Flowers

As the Gods Will

Orange, Blood Blockade Battlefront y más animes dejaron de estar disponibles en Crunchyroll, el popular servicio de streaming

Crunchyroll, propiedad de Sony, demuestra el lado oscuro del formato digital

Las series, películas y los animes suelen abandonar el catálogo de los servicios de suscripción debido al vencimiento de las licencias; si las compañías no renuevan el contrato, el contenido simplemente desaparece. Esa es la triste realidad que nos presenta el formato digital y que es cada vez más común.

Por ahora, se desconoce si Crunchyroll tiene planes de eliminar más producciones de su librería. Debido a que tampoco advierte con antelación cuáles son los proyectos que tienen los días contados, nos enteraremos hasta el momento en el que dejen de estar disponibles.

Recordemos que Sony Pictures Entertainment anunció la compra de Crunchyroll en diciembre de 2020 por una suma de $1175 millones de dólares, pero fue hasta agosto de 2021 que se concretó la adquisición. La compañía japonesa también se hizo de Funimation en 2017, por lo que se convirtió en una de las grandes proveedoras de anime en el sector.

Las recientes eliminaciones de Black Lagoon, Orange, As the Gods Will y el resto de producciones dejan en evidencia el lado oscuro de la era digital. El problema es que la empresa nipona planea eliminar el formato físico en el terreno de los videojuegos a partir de 2028.

La noticia anterior se confirmó poco después de que Sony revelara que removerá más de 500 películas y series de la PS Store durante la segunda mitad de 2026. El verdadero inconveniente es que dicho contenido también desaparecerá para siempre de las bibliotecas digitales de los usuarios.

A pesar de estas bajas, Crunchyroll todavía nutre su librería con nuevas incorporaciones. Durante el verano debutaron producciones como Black Torch, Jaadugar y Dara-san of Reiwa. También se espera que el próximo 12 de agosto se estrene la temporada 4 de Re:ZERO -Starting Life in Another World.

Eso sí, el servicio de streaming se vio envuelto en una reciente controversia tras restringir el acceso a su tienda oficial. Esto significa que los usuarios deben pagar una suscripción para comprar productos físicos como coleccionables, figuras, mangas, Blu-Ray, etcétera.

Crunchyroll ya es propiedad de Sony, la compañía que desea eliminar el formato físico en los videojuegos

Pero dinos, ¿eras fanático de alguna de estas series? Déjanos leerte en los comentarios.

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