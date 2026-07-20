La inteligencia artificial promete revolucionar el sector de la tecnología, pero sus beneficios aún no son del todo claros. Algo ya es cierto: su crecimiento desmedido tuvo un impacto negativo en el mercado de componentes, lo que provocó aumentos de precios y escasez. Lamentablemente, Valve predice que la situación todavía empeorará en los próximos meses.

Las principales compañías de tecnología invierten grandes sumas de recursos en construir sus centros de datos e impulsar sus propios sistemas de IA, lo que impide que los fabricantes de memorias y demás piezas de hardware puedan satisfacer la alta demanda. ¿La solución? Redirigir gran parte del inventario a las corporaciones.

Debido a la falta de stock, muchos componentes experimentaron incrementos de precio. Inevitablemente, esta crisis provocó que el PlayStation 5, XBOX Series X|S e incluso el reciente Nintendo Switch 2 aumentaran de precio. De igual forma, el Steam Machine de Valve es notablemente más caro por culpa de la escasez.

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Ingeniero de Valve advierte sobre el futuro de los precios y la crisis de hardware

Fue a finales de 2025 cuando la compañía liderada por Gabe Newell anunció su más reciente línea de hardware. La joya en la corona es el Steam Machine, una especie de PC en miniatura que intentará competir en el mercado de consolas.

Lamentablemente, la presentación y el eventual lanzamiento de este dispositivo coincidió con la difícil situación que se vive en el sector tecnológico. Después de retrasar el anuncio del precio, Valve confirmó que su nueva plataforma de gaming tendrá un precio mínimo de $1049 USD. Es un precio notablemente superior al que la empresa tenía planeado.

Valve comentó que, si la crisis se estabiliza, existe la posibilidad de que el Steam Machine se vuelve más económico; sin embargo, lo mejor será que los usuarios que esperan una reducción de precio moderen sus expectativas. De hecho, el panorama actual parece indicar que podría ocurrir todo lo contrario.

En una entrevista reciente para Jason Schreier de Bloomberg, ingenieros de la compañía que trabajaron en la nueva plataforma revelaron que el “apocalipsis de RAM” todavía es un tema complicado. Los trabajadores confesaron que sabían que habría problemas con el suministro, pero revelan que “la magnitud superó con creces todo lo que esperábamos”.

“Básicamente construimos todo lo que podemos conseguir. Sin duda, estamos limitados por la capacidad de memoria”, comentó Pierre-Loup Grifais. Por su parte, Yazan Aldehayyat fue un poco más alarmista, y advirtió que “la situación todavía empeorará”.

“Por si alguien no lo sabe, lo que se ve ahora mismo en las tiendas, según nuestras observaciones, tiene un retraso de al menos 3 o 6 meses con respecto al suministro de granel”, comentó Aldehayyat.

Aunque la situación luce difícil, Valve puntualiza que la crisis actual no impactará los planes del Steam Machine, e incluso espera que los precios se estabilicen con el paso del tiempo; ya sea por una caída de los costos o por la normalización de los precios actuales; sin embargo, la predicción de los ingenieros también allana el camino para más aumentos de precio para el mercado de PC y consolas.

Ingenieros del Steam Machine en Valve reconocen que los precios de los componentes todavía suben

Las consolas y PC podrían volverse más caras

Después de que se intensificó la crisis de hardware impulsada por la inteligencia artificial, prácticamente todos los productos electrónicos vieron un incremento de precio. Las consolas también se vieron afectadas, y en meses recientes hemos visto aumentos de costo para el XBOX Series X|S, PlayStation 5 y Nintendo Switch 2.

Sin ir muy lejos, Microsoft anunció a finales de junio un nuevo aumento en el precio de su actual generación, y se espera que el cambio entre en vigor a partir del 1 de agosto. El PS5 también se volvió más caro a inicios de este año, y se espera que el Nintendo Switch 2 suba su costo en la mayoría de los territorios a inicios de septiembre.

Y sí, el PC gaming se ha vuelto notablemente menos accesible debido a las subidas constantes que afectan a las memorias RAM, las unidades de almacenamiento, las tarjetas gráficas y demás componentes. Las declaraciones de Valve abren la puerta a la posibilidad de que haya otros ajustes en los próximos meses y años.

Lo anterior coincidirá con las declaraciones anteriores de Microsoft, que predijo que los costos de las piezas se duplicarán nuevamente para el otoño de 2027. En medio de esta situación, se espera que tanto el PlayStation 6 como el Project Helix superen fácilmente el umbral de los $1000 USD.

Podría haber más aumentos de precio para las consolas y PC si la crisis empeora

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