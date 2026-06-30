Los fans de los juegos de acción tienen un nuevo título para seguir de cerca. 4Divinity y Eschatology Entertainment presentaron Guns of Eschaton, una propuesta que combina la dificultad de los Soulslike con la perspectiva en primera persona y una ambientación de western oscuro. El proyecto también tiene un fuerte valor emocional, pues es el último universo original concebido por el fallecido Viktor Antonov, reconocido por su trabajo en Half-Life 2, Dishonored, Prey, Fallout 4 y Wolfenstein: The New Order.

El título llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, mediante Steam. Por ahora, sus responsables prefirieron mantener en secreto la fecha de lanzamiento.

Un western donde cada bala puede ser la diferencia entre vivir o morir

Guns of Eschaton lleva a los jugadores a una versión apocalíptica del sur de Estados Unidos. La historia presenta un mundo devastado por un misterioso evento conocido como “The Burning”, donde criaturas sobrenaturales, figuras históricas y antiguas leyendas conviven en un escenario lleno de horror.

A diferencia de otros shooters, el juego apuesta por un ritmo más táctico. Cada disparo tiene peso y cada arma posee un comportamiento distinto. Los jugadores deberán estudiar a los enemigos, descubrir sus puntos débiles y aprovechar distintos tipos de munición para sobrevivir.

El combate también incluirá esquivas, habilidades místicas obtenidas mediante rituales ocultos y varias opciones para crear estilos de juego personalizados. Además, será posible avanzar toda la campaña en solitario o junto a otros jugadores gracias a su modo cooperativo. Quienes busquen un mayor reto también podrán participar en enfrentamientos PvP.

El último legado de Viktor Antonov

Fuad Kuliev, director del estudio Eschatology Entertainment, explicó que trabajar junto a Viktor Antonov fue una experiencia única y aseguró que el desarrollo del juego siempre estuvo guiado por su imaginación.

“Nos sentimos increíblemente honrados de revelar Guns of Eschaton, el último proyecto moldeado por la extraordinaria visión de Viktor Antonov. Desde las primeras etapas del desarrollo tuve el privilegio de construir este mundo junto a él. Su imaginación y legado creativo fueron una fuente constante de inspiración para todo el equipo", comentó el desarrollador.

Otro aspecto interesante será su sistema de progresión. Los jugadores encontrarán más de 20 armas inspiradas en el siglo XIX, distintos caminos de habilidades, talismanes, armaduras y un códice ilustrado que permitirá aprender el comportamiento de los enemigos. La información será una herramienta clave para superar cada enfrentamiento.

Por ahora, Guns of Eschaton sigue sin una ventana de lanzamiento, pero su combinación de western sobrenatural, mecánicas Soulslike y disparos tácticos ya despertó la curiosidad de muchos jugadores.

¿Te llama la atención esta mezcla de Soulslike y FPS? ¿Crees que Guns of Eschaton pueda convertirse en una sorpresa del género? Cuéntanos en los comentarios.

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