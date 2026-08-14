Maestro fue anunciado para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch hace poco tiempo y llamó la atención por la forma en la que permitirá utilizar los Joy-Con 2. Ahora, el juego musical está dando la oportunidad de conocer lo que ofrecerá y será mejor que sigas leyendo para conocer los detalles.

Como seguro sabes, la propuesta resulta especialmente interesante porque aprovecha los controles por movimiento como parte fundamental de su jugabilidad. Básicamente, tendrás que dejar de jugar como espectador y convertirte en el director de una orquesta.

El demo ya permite tomar la batuta

Así que si eres uno de los que esperan esta entrega, déjanos decirte que un demo ya está disponible en las consolas híbridas.

La prueba comienza con Masterclass, un tutorial con narrativa que explica las mecánicas principales. Después de aprender los movimientos básicos, los jugadores podrán dirigir el Réquiem de Verdi.

Esta sección permite experimentar con 4 niveles de dificultad, así que podrás comenzar tranquilamente antes de intentar convertirte en el próximo gran director de orquesta.

Y sí, esta es probablemente una de las mejores oportunidades para descubrir si Maestro realmente consigue que los movimientos de los Joy-Con 2 se sientan naturales.

Aquí puedes ver el nuevo trailer:

Una orquesta con música para todos los gustos

Maestro es un juego de ritmo fácil de aprender, pero complicado de dominar. Cada movimiento realizado con los Joy-Con 2 tendrá importancia durante las interpretaciones.

La propuesta permitirá controlar el ritmo, indicar la entrada de diferentes instrumentos y mantener la armonía en general de las piezas en tiempo real.

Además, el repertorio combinará música clásica con algunas de las franquicias más populares en la actualidad. Entre ellas estarán Star Wars, Game of Thrones, The Lord of the Rings, Harry Potter y Attack on Titan.

También habrá composiciones de Beethoven, Mozart, Wagner, Vivaldi y Duke Ellington. En otras palabras, tendrás desde música que probablemente reconozcas por el cine y los videojuegos hasta auténticos clásicos.

¿Cuándo llegará Maestro a las híbridas de Nintendo?

Maestro estará disponible el 17 de septiembre para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch.

Las preventas ya comenzaron con un precio especial de $29.99 USD. Quienes reserven recibirán además La Culture, una batuta parlante basada en Eric de Roch, la mascota del juego.

Este curioso accesorio virtual podrá darte palabras de ánimo durante las interpretaciones o incluso lanzarte algún comentario sarcástico si las cosas salen mal.

Cabe mencionar que, después de años en los que los controles por movimiento quedaron algo relegados, Maestro parece dispuesto a recordar que los Joy-Con todavía pueden hacer algo más que convertirse en un mouse.

¿Probarás el demo de Maestro? ¿Te gustaría ver más juegos aprovechando los controles por movimiento de los Joy-Con 2?Cuéntanos en los comentarios.

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