En ocasiones, la vida tiene un sentido del humor muy extraño y la redención puede llegar tiempo después de formas y situaciones que nadie se imagina. Tal es el caso de la actriz que se hace cargo del personaje principal de God of War Laufey.

Sin desearlo, Deborah Ann Woll rompió un objeto simbólico de PlayStation durante una sesión de captura de movimiento.

El detalle es que se trata de una pieza que tiene mucho significado en la historia reciente de la marca de Sony, pues su uso generó una de las más grandes polémicas en un juego que debía ser un antes y un después: The Last of Us: Part II.

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Deborah Ann Woll rompió el objeto que marcó la historia de The Last of Us: Part II

Hace unos días, miembros de Santa Monica Studio se presentaron en San Diego Comic-Con 2026 para revelar detalles sobre God of War Laufey. En esa sesión se reveló la fecha de lanzamiento.

Durante su participación en uno de los paneles, la actriz Deborah Ann Woll, quien se encarga de la captura de movimiento de Laufey, la protagonista, reveló una anécdota que cruzó los caminos de 2 grandes franquicias de PlayStation.

En su primera sesión de captura de movimiento, la actriz tuvo que usar un atrezzo, o sea un objeto cotidiano que visto desde las cámaras y las computadoras es algo diferente, en su caso un hacha.

El detalle es que, al hacer un movimiento de ataque, rompió el objeto, algo que salió del guion. Sin algo qué lamentar por el accidente, los desarrolladores le informaron que se trataba del palo de golf (con una cubierta) que se usó en la escena que marcó el rumbo de The Last of Us: Part II, aquella que despidió a Joel Miller.

You’ve heard the story. Now see the evidence. 🪓🏌️‍♀️



Deborah Ann Woll’s first day on the set of God of War Laufey certainly made an impression! pic.twitter.com/YT5hriUSdB — Santa Monica Studio – God of War Laufey (@SonySantaMonica) August 14, 2026

¿Por qué el palo de golf es simbólico en The Last of Us: Part II?

Antes que todo, a partir de aquí habrá spoilers fuertes y si no has jugado el título de Naughty Dog, ni visto la serie de HBO Max, te recomendamos que no sigas leyendo.

El palo de golf es el objeto que usa Abby para acabar con la vida de Joel Miller en un punto de la historia de The Last of Us: Part II.

Sin embargo, la polémica se generó por razones específicas. Primero, el juego completo se filtró días antes de su lanzamiento en una pifia grave de la seguridad interna de Naughty Dog.

Los jugadores descubrieron antes de tiempo el destino funesto de Joel Miller y la polémica se encendió en redes sociales.

Por otra parte, a nivel narrativo hubo muchas críticas respecto a este incidente. Se cuestionó que un personaje con tanta habilidad de supervivencia en un mundo post apocalíptico fuera tan ingenuo como para caer en la trampa del grupo de Abby. Segundo, se criticó que un personaje todo terreno terminara su historia con un objeto tan común y no en medio de una batalla con tintes heroicos.

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