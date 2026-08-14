Los videojuegos son cada vez más caros, y la tendencia indica que los precios podrían subir próximamente. Por suerte, las tiendas digitales son un buen refugio para encontrar rebajas de tiempo limitado que nos permiten comprar muchos títulos a precios accesibles. Justamente, un popular título de una franquicia muy querida está casi regalado en Steam.

Se trata de un shooter con un gran énfasis en la acción táctica, por lo que será del agrado de los fanáticos que disfrutan ese tipo de propuestas. Ahora mismo cuesta menos de $3 USD, y lo mejor es que acaba de recibir una actualización gratuita que agrega contenido extra. En pocas palabras, ahora es el mejor momento para comprarlo y añadirlo a la colección.

Video relacionado: Ghost Recon Wildlands -Video reseña

Ghost Recon Wildlands tiene 95% de descuento y apenas cuesta $2.50 USD en PC

Quizás Ubisoft siempre es objeto de discusión y debate, pero hay algo que es innegable: tiene algunas de las franquicias AAA más famosas y exitosas de la industria. Sin duda, la serie Ghost Recon ocupa un lugar muy especial en los corazones de miles de fanáticos.

Aquellos que aún no se animan a darle una oportunidad a la saga de Tom Clancy’s, les alegrará saber que una de sus mejores entregas está prácticamente gratis en Steam gracias a una promoción de tiempo limitado. Eso sí, la oferta finalizará en muy pocas horas y lo mejor será darse prisa.

Aquellos que ya unieron los puntos, sabrán que nos referimos a Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, que debutó originalmente en 2017. Como parte de los festejos por el 25.° aniversario de la franquicia de acción, Ubisoft realizó una venta especial y puso en marcha múltiples iniciativas.

Así pues, el shooter cooperativo con elementos de mundo abierto tiene un irresistible 95% de descuento en Steam, lo que significa que los jugadores de PC pueden adquirirlo por la baja cantidad de $2.49 USD, es decir, $49.95 MXN o el equivalente a sus monedas locales. Esta es la primera vez que está así de barato en la plataforma de Valve.

Los jugadores que aprovechen esta promoción tendrán la oportunidad de adquirir Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands por menos de $3 USD, por lo que podrían utilizar el dinero sobrante para adquirir el contenido descargable si quieren tener la experiencia más completa.

Al respecto, la Definite Edition del shooter multijugador ahora mismo está sujeta a una rebaja de 75% de descuento, así que los jugadores de Steam pueden comprarla por sólo $24.99 USD o $499.75 MXN. Esta versión da acceso al Season Pass, 4 paquetes de contenido adicional y otros extras.

Los fanáticos que estén interesados en añadir Ghost Recon Wildlands a su biblioteca personal en la tienda de Valve, deben ser muy rápidos si no quieren dejar pasar esta oportunidad. La promoción de tiempo limitado finalizará el 16 de agosto de 2026, en menos de 48 horas. Después de esa fecha, el título regresará a su precio habitual de $50 USD.

Ghost Recon Wildlands está muy barato en Steam gracias a una rebaja de 95% de descuento

Ghost Recon Wildlands recibió nuevo contenido adicional

Para aquellos que lo desconozcan, 2026 es un año muy importante para Ghost Recon porque se conmemora el 25.° aniversario de la franquicia. Ubisoft aprovechó estas festividades para regalar Future Soldier en PC, así como preparar otras sorpresas para consentir a los fanáticos.

Como parte de las celebraciones, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands recibió una actualización gratuita titulada Last Rites. Esta expansión sin costo incluye una misión narrativa totalmente nueva, así como un abanico de personalización más amplio y otras mejoras de calidad de vida.

El contenido descargable presenta a una nueva amenaza conocida como La Llorona, que es la líder de una secta. El objetivo es descubrir su paradero, explorar el territorio y eliminarla. Tanto los nuevos jugadores como aquellos que ya tienen un archivo de guardado pueden acceder a la misión directamente desde el menú principal.

Las buenas noticias no terminan allí, pues Ghost Recon Wildlands recibió más opciones de customización. Ahora ya hay ajustes adicionales para modificar el HUD, la dificultad, la sesión en línea, el mando, etcétera. Esas novedades darán más control a los jugadores para personalizar,

Es evidente que muchas personas aprovecharon la oferta de 95% de descuento en PC para probar este título de Ubisoft. De acuerdo con datos de SteamDB, el shooter experimentó un repunte de popularidad bastante significativo y alcanzó un pico máximo de más de 32,000 usuarios concurrentes en la última semana. Se trata de la cifra más alta desde 2018.

Finalmente, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands también recibió una actualización next-gen en consolas que añade compatibilidad a resoluciones de 4K a 60 fps; sin embargo, el juego no tiene descuento en la PS Store de PlayStation ni en la Microsoft Store de XBOX.

Ghost Recon Wildlands recibió Last Rites, su más reciente actualización gratuita

Pero dinos, ¿compraste este juegazo AAA? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre Ghost Recon Wildlands si visitas esta página y da clic en este enlace para encontrar más juegos en oferta.

Video relacionado: Ghost Recon Breakpoint: sin dirección, sustancia o diversión - Reseña

Fuente