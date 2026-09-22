Pikachu ya puede presumir algo que muy pocos Pokémon (y humanos) pueden decir: estuvo en el espacio. De hecho, uno de los personajes más queridos de la franquicia pasó 67 días en la Estación Espacial Internacional y completó 1040 órbitas alrededor de la Tierra.

Y no, esto no es parte de algún nuevo juego de Pokémon. The Pokémon Company y la Agencia Espacial Europea (ESA) prepararon una colaboración especial para celebrar la Semana Mundial del Espacio, que se llevará a cabo del 4 al 10 de octubre.

Como parte de esta iniciativa, al más puro estilo de Laika, un peluche especial de Pikachu viajó a la Estación Espacial Internacional el pasado 11 de abril y permaneció ahí hasta el 27 de junio de 2026.

En total fueron 67 días fuera de la Tierra, suficientes para completar más de mil vueltas alrededor de nuestro planeta.

Pikachu no será la única conexión entre Pokémon y el espacio

La colaboración entre The Pokémon Company y la ESA también contempla exposiciones temporales en instalaciones de la agencia espacial y diferentes museos de Europa.

La intención es acercar la exploración espacial a personas de todas las edades y despertar la curiosidad por lo que ocurre más allá de nuestro planeta.

Las actividades tendrán presencia en diferentes puntos de Europa, incluyendo instalaciones de la ESA en Francia, Italia, Países Bajos, Alemania, España y Reino Unido. Posteriormente, varias exhibiciones llegarán a museos y centros científicos y permanecerán disponibles durante los próximos meses.

Pero, seamos honestos, el protagonista que se robó esta colaboración ya tiene nombre: Pikachu.

Pikachu astronauta también llegará a Pokémon GO

La aventura espacial de Pikachu no se quedará como una simple anécdota. La colaboración también tendrá presencia en Pokémon GO, donde los jugadores podrán conseguir un Pikachu inspirado en esta misión.

Durante la Semana Mundial del Espacio, que se celebrará del 4 al 10 de octubre de 2026, aparecerá Pikachu astronauta, una nueva variante disfrazada del Pokémon.

Habrá dos formas de conseguirlo. La primera será mediante incursiones de nivel 1, donde Pikachu astronauta aparecerá como jefe.

La segunda será a través de una investigación temporal. Los Entrenadores que completen sus tareas podrán conseguir un encuentro con Pikachu astronauta, además de otras recompensas.

Y hay buenas noticias para quienes llevan años persiguiendo cualquier variante de Pikachu: también existirá la posibilidad de encontrarlo variocolor.

Eso sí, habrá que completar la investigación a tiempo. Aunque la Semana Mundial del Espacio terminará el 10 de octubre, las tareas y sus recompensas estarán disponibles hasta el lunes 12 de octubre de 2026 a las 23:59, hora local.

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