La exclusividad siempre es un tema complicado en la industria de los videojuegos. Microsoft dio mucho de qué hablar en ese frente, pues en años recientes llevó algunos de sus juegos first-party más importantes a otras plataformas. Parece que la compañía poco a poco regresa a un esquema de lanzamientos más tradicional, pero eso no significa que todos sus próximos juegos sólo estarán disponibles para XBOX.

Precisamente, la empresa estadounidense acaba de confirmar que uno de sus títulos más ambiciosos tendrá un lanzamiento multiplataforma, aunque esas declaraciones dan pie a múltiples interpretaciones y aún se desconoce si el juego en cuestión también llegará a PlayStation u otras consolas.

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StarCraft no será exclusivo de XBOX en 2030, confirma Blizzard Entertainment

A mediados de septiembre se llevó a cabo la BlizzCon 2026, la más reciente edición de la longeva y popular convención enfocada en los videojuegos de Blizzard Entertainment. La compañía, ahora propiedad de Microsoft y XBOX, aprovecha este evento para compartir noticias sobre sus proyectos actuales y próximos lanzamientos.

Durante la ceremonia, el gigante del entretenimiento confirmó el nuevo contenido que llegará a Overwatch, y compartió los primeros detalles de Diablo V. Pero sin ningún tipo de duda, el anuncio más importante fue StarCraft, la próxima entrega que llevará la franquicia al terreno de los shooters.

Hay poca información, pero Blizzard confirmó que el lanzamiento está previsto para 2030. Aunque aún falta mucho para ver este proyecto en acción, naturalmente los fanáticos empiezan a preguntarse si será exclusivo de los ecosistemas de Microsoft o si tendrá un estreno multiplataforma.

La única pista que teníamos hasta hace poco prevenía de la cuenta oficial de redes sociales de XBOX UK, que prometió que StarCraft llegaría a “consolas XBOX”. La falta de otros detalles parecía indicar que era un juego exclusivo; sin embargo, todo indica que el título también llegará a otras plataformas.

En declaraciones para el portal Kotaku (vía IGN), Blizzard afirmó que, por el momento, “solo puede confirmar que StarCraft no será exclusivo”. Con respecto a la publicación de XBOX UK, el representante afirmó que, al menos por ahora, no puede hablar de las plataformas en las que estará disponible el juego durante su lanzamiento.

¿Eso implica que el juego podría llegar a PlayStation y otras consolas? ¿Acaso sólo llegará a PC? El portavoz se negó a responder esas preguntas, y se limitó a decir que, si alguna noticia afirma que la nueva entrega de la franquicia es exclusiva de XBOX, tendrían que solicitar una rectificación.

En pocas palabras, aún se desconoce cuáles son las plataformas en las que estará disponible el nuevo StarCraft. Con casi 4 años de desarrollo por delante, es probable que ni siquiera Microsoft conozca la respuesta definitiva a esa interrogante.

StarCraft no será exclusivo de XBOX, pero tampoco se sabe si llegará a PlayStation u otras consolas

¿Diablo V será exclusivo de XBOX?

El portavoz de Blizzard Entertainment también recordó que el equipo trabaja actualmente en Diablo V, la nueva entrega principal de la longeva franquicia de dungeon crawlers. El lanzamiento está previsto para la primavera de 2029, pero una vez más tampoco hubo información sobre las plataformas en las que estará disponible.

De acuerdo con el reporte, un miembro del equipo de relaciones públicas insinuó durante una rueda de prensa que el título podría lanzarse también para PC, lo que tiene sentido al considerar el legado de la franquicia.

Sin embargo, Blizzard aclaró que el comentario “proviene del director de PR y que sólo es un reconocimiento de que tanto PC como Battle.net son fundamentales para Blizzard, pero no es un anuncio de nuestros planes completos para las plataformas [de lanzamiento]”. Además, la compañía promete que compartirá más información en el momento correcto.

Tras la incorporación de Asha Sharma en el equipo de liderazgo de XBOX a principios de 2026, la división de videojuegos de Microsoft poco a poco se alejó de los lanzamientos multiplataforma. Los próximos Gears of War: E-Day y Clockwork Revolution serán exclusivos de Series X|S, y la compañía niega que vayan a llegar a PlayStation.

Además, Matthew Ball, el nuevo director de estrategia del gigante tecnológico, aseguró hace un par de meses que las exclusividades llegaron para quedarse.

XBOX confirma la ventana de lanzamiento de Diablo V

Pero cuéntanos, ¿crees que Diablo V y StarCraft llegarán a PlayStation? ¿Crees que la mayoría de los próximos lanzamientos first-party serán exclusivos? Déjanos leerte en los comentarios.

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