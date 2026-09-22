Si eres fan de Dragon Ball y tienes un PS4 o PS5, esta promoción te interesa. Uno de los RPG de acción más populares de la franquicia está casi regalado en PlayStation Store, pues actualmente puedes conseguirlo con un 80% de descuento.

Se trata de Dragon Ball Xenoverse 2 Deluxe Edition, que por tiempo limitado tiene un precio de apenas $7.99 USD. Lo mejor es que no estás comprando únicamente el juego base, pues esta edición también incluye contenido adicional.

Dragon Ball Xenoverse 2 tiene 80% de descuento

La Deluxe Edition de Dragon Ball Xenoverse 2 incluye el juego completo y el Super Pass, que agrega varios paquetes de contenido.

En total, el pase incluye cuatro Super Packs y un quinto paquete adicional, con nuevos personajes, transformaciones, fusiones, misiones y otras actividades ambientadas en el universo de Dragon Ball.

Por supuesto, uno de los grandes atractivos del juego es la posibilidad de crear tu propio personaje. Puedes diseñar un guerrero inspirado en la franquicia y personalizar su apariencia, habilidades y equipamiento.

Después podrás llevarlo a Conton City, donde encontrarás a varios personajes conocidos de Dragon Ball que podrán convertirse en tus maestros y enseñarte nuevas técnicas.

Una enorme cantidad de contenido para los fans

Si $7.99 USD ya parece poco para un RPG de Dragon Ball, hay otro detalle que hace más llamativa la promoción: Xenoverse 2 ha recibido contenido adicional durante años.

El juego cuenta con alrededor de 7 años de DLC, incluyendo diferentes paquetes que agregaron personajes, transformaciones y fusiones que no aparecen en la historia principal.

Esto significa que la versión Deluxe puede ofrecerte una buena cantidad de contenido para pasar horas combatiendo, desbloqueando habilidades y personalizando a tu personaje.

Además, Dragon Ball Xenoverse 2 cuenta con más de 264,000 calificaciones en PlayStation Store y una valoración promedio de 3.88 sobre 5.

Así que, si estabas buscando un RPG basado en el universo de Dragon Ball para jugar en PS4 o PS5, esta es una de esas ofertas que cuesta ignorar: Dragon Ball Xenoverse 2 Deluxe Edition está disponible por $7.99 USD, con 80% de descuento.

Eso sí, recuerda que las promociones de PlayStation Store pueden cambiar o no estar disponible en todas las regiones, así que conviene revisar el precio antes de comprar.

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