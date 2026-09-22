El nuevo set del 30.° aniversario de Pokémon TCG está provocando mucha emoción entre los coleccionistas, pero no precisamente entre todos. Mientras los fans celebran las buenas tasas de aparición de cartas especiales, algunos revendedores que compraron producto con la intención de obtener grandes ganancias están viendo cómo sus planes se vienen abajo.

Durante los últimos días comenzaron a circular en redes sociales y servidores de Discord varias publicaciones de personas que aseguran haber perdido dinero después de comprar grandes cantidades de producto para revenderlo.

La situación llegó al punto de que algunos revendedores incluso se han quejado de las tasas de aparición del set, pues la abundancia de cartas de ilustración y otros coleccionables habría provocado una caída en los precios que esperaban obtener.

¿Por qué los revendedores están molestos con el set del 30.° aniversario?

Uno de los problemas para quienes compraron cajas con fines especulativos es que las cartas que buscaban no resultaron ser tan escasas como esperaban.

La nueva expansión parece tener buenas tasas de aparición para algunas de sus cartas especiales, algo que ha sido recibido de manera positiva por los jugadores y coleccionistas que simplemente quieren abrir sobres y conseguir cartas interesantes.

Pero para quienes compraron producto pensando en vender las cartas posteriormente, la abundancia tiene el efecto contrario: si hay más cartas disponibles, su precio puede bajar.

Uno de los ejemplos mencionados es Gengar Prime Classic Collection, una carta considerada por algunos coleccionistas como una de las piezas destacadas del set. De acuerdo con Polygon, un revendedor llegó a emocionarse después de conseguirla, pero su entusiasmo cambió al descubrir que su precio de mercado rondaba los $104 USD.

El problema no era la carta en sí, sino que su propietario esperaba que tuviera un valor mucho mayor.

Algunos aseguran estar perdiendo dinero

Entre las publicaciones que se volvieron virales hay mensajes de personas que afirman haber comprado grandes cantidades de producto para aprovechar el lanzamiento.

Una de ellas asegura haber pagado a personas para hacer fila y conseguir cajas de la colección, con la expectativa de repartir las ganancias posteriormente. Según esa publicación, el precio actual de las cajas habría provocado pérdidas de aproximadamente $150 USD por cada Elite Trainer Box.

Otro mensaje llegó todavía más lejos y habló de posibles acciones legales contra The Pokémon Company por no revelar las cantidades de producción ni las tasas de aparición de las cartas.

Eso sí, Polygon aclaró que no pudo verificar la autenticidad de estas publicaciones, por lo que no es posible confirmar que todas provengan realmente de revendedores afectados por el lanzamiento.

Lo que sí reportó el medio es que existe descontento entre algunos miembros de comunidades dedicadas a la reventa de Pokémon TCG.

El problema es que Pokémon TCG también se convirtió en un negocio

La polémica pone sobre la mesa algo que lleva tiempo ocurriendo alrededor de Pokémon TCG: para una parte de la comunidad, el valor económico de las cartas se volvió tan importante como el coleccionismo.

En redes sociales es cada vez más común encontrar videos de aperturas de sobres en los que la atención está puesta en cuánto vale cada carta, qué tan difícil es conseguirla o cuánto podría aumentar su precio en el futuro.

Esto también ha creado una cultura alrededor de los llamados “inversionistas” de Pokémon, quienes recomiendan qué productos comprar con la expectativa de que aumenten de valor.

Por eso, un lanzamiento con buenas tasas de aparición puede ser una excelente noticia para alguien que simplemente quiere conseguir las cartas que le gustan, pero no necesariamente para quien compró varias cajas esperando venderlas más caras. Con esto, The Pokémon Company cumplió su objetivo de hacer que este set sea una verdadera celebración para los fans, en lugar de simplemente llenar la bolsa de especuladores y acaparadores.

El lanzamiento del set del 30 aniversario también llega después de meses de especulación alrededor de los precios de Pokémon TCG, por lo que habrá que esperar para saber si los valores actuales se mantienen o si algunas cartas vuelven a subir conforme pase el entusiasmo inicial por la expansión.

¿Qué te pareció esta noticia? ¿Te alegra la forma en la que The Pokémon Company lanzo este set? ¿Crees que debería repetirlo? Cuéntanos en los comentarios.

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