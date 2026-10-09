Los fans de los soulslike tendrán una nueva aventura que seguir de cerca. PRISON OF HUSKS, un RPG de acción con una propuesta bastante particular, ya tiene fecha para debutar en PlayStation 5 y PC.

El proyecto de Glass Head Dolls y WINGS busca ofrecer una experiencia inspirada en los primeros juegos del género, con la combinación de un mundo extraño, combates exigentes y una ambientación donde conviven fantasía, arte y horror.

El extraño mundo de PRISON OF HUSKS

PRISON OF HUSKS estará disponible el 27 de enero de 2027 para PlayStation 5 y Steam. Junto con el anuncio de su fecha, sus responsables confirmaron que un demo actualizado ya puede disfrutarse en PC.

La prueba incluye el primer nivel y una batalla contra uno de los jefes del juego. Además, incorpora mejoras en combate, gráficos, objetos, enemigos y tutoriales respecto a la versión anterior.

Cabe mencionar que la historia llevará a los jugadores hasta Lysiane, un misterioso más allá creado originalmente como un lugar celestial por una persona de corazón puro. No obstante, cuando el protagonista despierta, encuentra un paisaje desolado que comienza a desmoronarse.

Su objetivo será descubrir qué ocurrió con el creador de este mundo y, sobre todo, encontrar a su amada.

Aquí puedes ver el avance del juego:

Combates, secretos y un mundo conectado

El juego enfrentará a los jugadores contra enemigos como muñecas y criaturas formadas por pigmentos en descomposición. Para sobrevivir será necesario dominar los contraataques y aprovechar los momentos adecuados para atacar.

También habrá diferentes armas y herramientas para modificar el equipo del personaje como pistolas, magia y otras opciones que permitirán adaptar el estilo de combate dependiendo de cada situación.

Uno de los elementos que más llama la atención es su diseño de niveles. Glass Head Dolls asegura que PRISON OF HUSKS busca recuperar la sensación de explorar mundos compactos y llenos de atajos que se conectan entre sí.

Además, habrá secretos escondidos por el escenario que podrán registrarse en un pequeño cuaderno de dibujos.

Un proyecto que comenzó como experimento

PRISON OF HUSKS nació después de varios meses de desarrollo en solitario por parte de Tammy Morley, desarrolladora que utilizó el proyecto para practicar diseño de niveles, animación, programación y diseño de juegos.

El prototipo consiguió llamar la atención en itch.io gracias a su jugabilidad y su peculiar mundo. Poco después, WINGS financió el proyecto para convertirlo en una experiencia completa.

¿Te llama la atención esta peculiar propuesta soulslike? ¿Le darás una oportunidad a la demo de PRISON OF HUSKS? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en Level Up.

Fuente