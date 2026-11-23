Lo que debes saber:

Kirby protagonizará una nueva aventura en 3D titulada Kirby and the World Beyond, exclusiva de Nintendo Switch 2, que apostará por la exploración y ofrecerá mayor libertad a los jugadores

Las habilidades de copia de Kirby tendrán nuevas mecánicas. Por ejemplo, podrá viajar sobre un Cutter para desplazarse a mayor velocidad y utilizar una Bomb para realizar saltos de gran altura

La historia presentará a una misteriosa niña que será capturada por el Rey Dedede, quien también provocará un acontecimiento importante al abrir un enorme agujero en el cielo

Kirby se prepara para una nueva aventura que marcará otro paso importante para la franquicia. Después de conquistar a los fans con diferentes propuestas de plataformas, el personaje de Nintendo volverá a protagonizar una entrega principal en 3D que busca ofrecer mayor libertad de exploración y aprovechar las posibilidades de Nintendo Switch 2.

Aunque todavía hay muchos misterios alrededor del proyecto, la compañía japonesa comenzó a compartir algunas pistas sobre lo que podemos esperar.

Ahora, gracias al catálogo de invierno de la compañía para el mercado japonés, conocemos más detalles sobre las mecánicas, los escenarios y algunos acontecimientos que tendrán un papel importante en esta nueva historia.

Kirby podrá explorar un enorme mundo 3D con sus habilidades

El Nintendo Winter Catalogue, una publicación gratuita que Nintendo distribuye en Japón, presentó información adicional sobre Kirby and the World Beyond. De acuerdo con la descripción, los jugadores podrán utilizar las habilidades de copia del protagonista para recorrer libremente un mundo amplio y diverso.

La aventura incluirá diferentes entornos tridimensionales, entre ellos praderas y cascadas. La intención es que cada jugador pueda explorar a su propio ritmo y aprovechar los poderes de Kirby para descubrir lo que esconde cada escenario.

Una de las novedades más interesantes es que sus habilidades de copia tendrán mejoras. El catálogo menciona algunos ejemplos que muestran cómo estos poderes también servirán para desplazarse por el mundo.

Por ejemplo, Kirby podrá montar un Cutter para viajar a gran velocidad. También tendrá la posibilidad de utilizar una Bomba para impulsarse con explosiones y realizar saltos enormes.

Estas mecánicas apuntan a que las habilidades no solamente servirán para enfrentar enemigos, sino que tendrán un papel importante en la exploración y el desplazamiento.

Una misteriosa chica y un encuentro con King Dedede

El material también ofrece algunas pistas sobre la historia. Una misteriosa chica fue capturada por King Dedede, aunque el catálogo no explica quién es este personaje ni cuáles son sus intenciones.

Además, menciona que Dedede salió disparado y dejó un enorme agujero en el cielo. Este acontecimiento parece estar relacionado con los nuevos poderes de Kirby y con el misterioso mundo que descubrirá durante su recorrido.

La publicación termina con una pregunta que aumenta la curiosidad: “¿Qué le espera a Kirby más allá del enorme muro que destruyó con sus nuevos poderes?”.

Por ahora, Nintendo no ha compartido todos los detalles de Kirby and the World Beyond, pero esta información permite conocer mejor su propuesta.

Solamente queda esperar para conocer a detalle la aventura que combinará plataformas 3D, exploración libre y habilidades con nuevas funciones.

¿Te emocionan estos cambios para la próxima aventura de Kirby? ¿Qué otras habilidades te gustaría ver en el juego? Cuéntanos en los comentarios.

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