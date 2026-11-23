Godzilla y Evangelion son dos titanes de Japón que guardan una conexión muy estrecha. El vínculo directo es Hideaki Anno, que, además de ser el creador de los EVA y Shinji Ikari, también fue director de Shin Godzilla, una aclamada película multipremiada en Japón.

Su relevancia y cercanía con el imponente rey de los kaiju pone a Hideaki Anno como una personalidad importante en su legado. Esto pudo motivar a Takashi Yamazaki, director de Godzilla Minus Zero, a invitar al ícono del anime a ser parte de esta película. Esto se ha confirmado con una foto conmemorativa detrás de cámaras en la que Hideaki Anno aparece junto al director de la película, acompañados de Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe y Sae Nagatani.

Si bien quienes han tenido la oportunidad de ver Godzilla Minus Zero y pusieron mucha atención pudieron detectar la aparición de Anno, el cameo fue muy breve. Esto generó confusión al ver los créditos finales de la película, porque algunos fans aseguran no haberlo visto en alguna escena.

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Hideaki Anno compartió su emoción por ser parte de Godzilla Minus Zero

La fotografía fue publicada a través de X el 20 de noviembre; el equipo de Godzilla Minus Zero celebró la participación de Anno, donde deja algunas pistas sobre la escena donde aparece el director. La aparición de Anno ya había llamado la atención de algunos espectadores, pues su nombre figuraba en los créditos finales. Sin embargo, el anuncio oficial terminó con las especulaciones y ofreció un vistazo especial a su participación en la película.

Junto a la fotografía, la cuenta oficial también publicó un comentario de Hideaki Anno sobre su experiencia en la producción. El cineasta hizo referencia a la ambición de Takashi Yamazaki de llevar a la pantalla su versión ideal de King Ghidorah y elogió el resultado de la película.

Anno describió Godzilla Minus Zero como una gran producción de entretenimiento que reunió todos los elementos necesarios para materializar la visión de Yamazaki. También expresó su emoción por vivir en una época en la que el anime de robots gigantes y las películas japonesas de monstruos se han convertido en fenómenos populares a nivel mundial. Por último, el director compartió su alegría por ver su nombre en los créditos finales de Godzilla Minus Zero.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de este cameo? ¿Tuviste la oportunidad de ver Godzilla Minus Zero? No olvides pasar por la caja de comentarios para compartir tus respuestas. Si quieres saber más sobre Godzilla Minus Zero y otras películas, puedes visitar esta página.

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