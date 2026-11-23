Esta entrega sorprende y derrota a Resident Evil Requiem para llevarse el GOTY en The Horror Game Awards 2026Por Dan Villalobos el
La ceremonia reconoció a algunos de los mejores exponentes del terror en los videojuegos y hubo varias sorpresas entre sus ganadores
Lo que debes saber:
- Hellraiser: Revival obtuvo una inesperada victoria en The Horror Game Awards 2026 al llevarse el premio a Juego del Año (GOTY), superando a Resident Evil Requiem
- Hellraiser: Revival fue desarrollado por Saber Interactive y Boss Team Games, y ofrece una experiencia de terror y supervivencia en primera persona basada en el universo creado por Clive Barker
- El regreso de Doug Bradley como Pinhead también fue reconocido, pues el actor recibió el premio a Mejor Interpretación por su trabajo en el juego
El terror tuvo una noche importante con la celebración de The Horror Game Awards 2026, evento que premia los títulos, desarrolladores y talentos más destacados del género. La competencia reunió a producciones independientes y grandes lanzamientos que durante el año consiguieron llamar la atención de los aficionados.
Uno de los enfrentamientos que más expectativas generó fue el de Resident Evil Requiem y Hellraiser: Revival, 2 propuestas muy diferentes que apostaron por llevar el miedo a los jugadores. El título de CAPCOM llegó a la ceremonia con varios reconocimientos posibles, mientras que la nueva aventura inspirada en la obra de Clive Barker terminó por protagonizar la mayor sorpresa de la noche.
Hellraiser: Revival se llevó el premio a Juego del Año (GOTY), por lo que superó a Resident Evil Requiem y Silent Hill: Townfall en la categoría más importante de la ceremonia.
Todos los ganadores de The Horror Game Awards 2026
Estos fueron los 21 reconocimientos entregados durante la quinta edición del evento:
- Mejor Juego de Terror VR: Little Nightmares VR: Altered Echoes
- Mejor Juego de Terror en Constante Actualización: Dead by Daylight
- Mejor Nuevo Juego Multijugador de Terror: REANIMAL
- Mejor Narrativa: Resident Evil Requiem
- Mejor Dirección de Arte: Tenebris Somnia
- Mejor Banda Sonora: Silver Pines
- Mejor Interpretación: Doug Bradley
- Logro Técnico: ROUTINE
- Premio a la Trayectoria: Akira Yamaoka
- Mejor Desarrollador Independiente: Andrés Borghi y Saibot Studios
- Mejor Desarrolladora: Bloober Team
- Premio de la Crítica: Silent Hill: Townfall
- Mejor Juego de Terror Independiente: Tenebris Somnia
- Creador de Contenido de Terror del Año: ZoozleBadoozle
- Mejor Adaptación: Resident Evil, de Zach Cregger
- Juego de Terror Más Accesible: Resident Evil Requiem
- Mejor Juego de Terror Acogedor: Creature Kitchen
- Juego Más Terrorífico del Año: Resident Evil Requiem
- Juego de Terror Más Esperado: Silent Hill Remake
- Premio del Público: Resident Evil Requiem
- Juego del Año (GOTY): Clive Barker’s Hellraiser: Revival
¿Qué ofrece Hellraiser: Revival?
La entrega de Hellraiser fue desarrollada por Saber Interactive y Boss Team Games, quienes ofrecieron una experiencia de terror y supervivencia en primera persona que recupera el universo creado por el escritor y cineasta Clive Barker. Su propuesta combina exploración, combate brutal y elementos de acción con una historia centrada en el sufrimiento, la obsesión y los horrores del inframundo.
Los jugadores controlan a Aidan Lynch, quien debe enfrentarse a criaturas infernales para intentar salvar a su novia, Sunny. Para sobrevivir tendrá que utilizar diferentes armas y habilidades especiales.
Uno de los grandes atractivos para los seguidores de la franquicia es el regreso de Doug Bradley como Pinhead, tanto por su interpretación como por su participación en el universo de la saga. De hecho, el actor también consiguió el reconocimiento a Mejor Interpretación durante la ceremonia. Así, Hellraiser: Revival obtuvo 2 premios en total.
Resident Evil Requiem fue el juego con más premios
Por su parte, Resident Evil Requiem fue el juego más premiado de la noche, con 4 reconocimientos en algunas de las categorías más importantes.
La entrega de CAPCOM ganó Mejor Narrativa, Juego de Terror Más Accesible, Juego Más Terrorífico del Año y el Premio del Público, aunque curiosamente no consiguió el GOTY, pero su desempeño demuestra el impacto que tuvo entre los aficionados y el jurado.
¿Te sorprendió que Hellraiser: Revival venciera a Resident Evil Requiem por el GOTY? ¿Cuál de todos los ganadores consideras que merecía más reconocimiento? Cuéntanos en los comentarios.
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