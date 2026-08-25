El Opening Night Live de gamescom 2026 ya está aquí, lo que significa que tenemos muchas noticias y anuncios que compartir. Geoff Keighley prometió revelaciones deslumbrantes desde Colonia, Alemania, y cumplió su palabra al iniciar con un avance del nuevo juego de HoyoVerse, responsables de Genshin Impact y demás exitosos juegos free-to-play.

Se trata de Nodus Fall, un juego que te recordará a propuestas como ELDEN RING, Monster Hunter y Final Fantasy, pues te llevará a un deslumbrante mundo de fantasí donde deberás enfrentarte a todo tipo de peligros.

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Nodus Fall, el nuevo juego de HoyoVerse, estuvo presente en gamescom 2026

HoyoVerse se ha caracterizado por ofrecer atractivos títulos gratuitos que buscan la atención de los públicos grandes. Varios de ellos se inspiran en fórmulas probadas que tuvieron un éxito arrollador. La compañía china seguirá este camino para ofrecerte una nueva aventura en Nodus Fall.

Es un nueva franquicia de acción, donde varios jugadores unirán fuerzas para explorar y enfrentarse a las amenazas de un deslumbrante mundo abierto. La estética y las mecánicas de Nodus Fall están claramente inspiradas en ELDEN RING, popular franquicia de FromSoftware.

Durante gamescom 2026, se nos dio un vistazo a su sinestro mundo, que promete un lore interesante para todos los fanáticos de la alta fantasía. El título estará potenciado por Unreal Engine 5, así que promete visuales deslumbrantes.

¿Cuándo debutará y dónde se podrá jugar Nodus Fall?

HoyoVerse no compartió mucha información adicional sobre su nueva franquicia. De hecho, no reveló cuándo ni en qué plataformas estará disponible. Sin embargo, es fácil intuir que llegará a PC y muy probablemente también a PlayStation 5 y XBOX Series X|S.

Otra gran incógnita es saber si Nodus Fall será un título de paga o debutará bajo el esquema free-to-play. Debido al historial del estudio, existe una posibilidad de que el juego se ofrezca gratis e incluya un sistema de microtransacciones.

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con nuestra cobertura de gamescom 2026.

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