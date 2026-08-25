El Opening Night Live de gamescom 2026 también tuvo espacio para nuevas propuestas que buscan sorprender con mundos diferentes. Durante el evento se presentó 1001 Threads of Mizan, una aventura que recibió su primer vistazo con un trailer de revelación.

El avance muestra un mundo inspirado en los relatos y culturas de Medio Oriente como Las mil y una noches. También presenta a algunos de sus personajes, escenarios y los misterios que formarán parte de esta aventura.

Un mundo lleno de misterios

El trailer permitió conocer el estilo visual de 1001 Threads of Mizan, además de algunos de los lugares que podrán explorarse. Las imágenes también muestran breves momentos relacionados con su gameplay y narrativa.

Por ahora, el video funciona principalmente como una introducción al universo del proyecto. Aun así, el material deja claro que sus desarrolladores buscan construir una experiencia con una identidad visual muy marcada.

Aquí te lo dejamos:

Todavía hay mucho por descubrir

1001 Threads of Mizan fue anunciado durante gamescom 2026 sin una fecha de lanzamiento específica, aunque sí se revalron las consolas en las que se estrenará.

Si eres de los interesados en este proyecto, déjanos decirte que estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y PC.

Cabe mencionar que en 1001 Threads of Mizan, un antiguo y ambicioso Jinn busca destruir la barrera que separa el mundo físico del espiritual. Para lograrlo, ha liberado a otros de su tipo de menor poder por todo Mizan.

Los jugadores deberán elegir entre 3 héroes y enfrentarse a estas fuerzas sobrenaturales, incluidos enormes jefes, ya sea en solitario o junto a otros jugadores en cooperativo.

¿Qué te pareció el primer vistazo a 1001 Threads of Mizan? ¿Te interesa conocer más sobre este mundo inspirado en el Medio Oriente? Cuéntanos en los comentarios.

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