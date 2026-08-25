4A Games tuvo que enfrentarse a las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania. A pesar de los retos que implica vivir en carne propia un conflicto bélico, el aclamado estudio ha podido seguir adelante y continúa trabajando en Metro 2039, la nueva entrega de su franquicia postapocalíptica.

Jon Bloch, productor ejecutivo, y Pavel Ulmer, codirector creativo del juego, estuvieron presentes en el Opening Night Live de gamescom 2026 para agradecer a los jugadores por todo el apoyo que le han dado al estudio durante estos años difíciles. Como agradecimiento, prepararon un nuevo avance de Metro 2039, que demuestra por qué el nuevo título será la entrega más oscura y ambiciosa de la saga.

Video relacionado: ¡El gaming ya es para ricos! El precio se salió de control

Metro 2039 reaparece en gamescom 2026 con un vistoso avance

La nueva entrega nos llevará a un momento clave para la historia de la franquicia: los sobrevivientes de una guerra nuclear por fin unen fuerzas bajo el liderazgo de Hunter, un líder que promete unión en un momento muy tenso. Sin embargo, la decepción de sus seguidores llegará pronto, pues Hunter gobierna mediante el miedo y amenaza con una nueva guerra por el control de la superficie.

El protagonista de esta aventura tendrá que viajar por las profundidades del metro de un Moscú postapocalíptico para evitar que el conflicto escale aún más. Para ello, tendrá que enfrentarse nuevamente a varias facciones enemigas y a los mutantes que viven en la superficie.

En gamescom 2026, 4A Games mostró un nuevo avance del shooter para presumir el potencial del 4A Engine, su motor de desarrollo que hace posible cada detalle de Metro 2039. El trailer es un vistazo más a su oscuro y desolado mundo, donde no será suficiente saber pelear para sobrevivir.

Metro 2039 debutará para PlayStation 5, XBOX Series X|S y PC en algún momento de febrero de 2027. Abajo puedes ver su nuevo avance:

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con nuestra cobertura de gamescom 2026.

Video relacionado: PlayStation por fin nos cobrará en pesos… pero hay una trampa