Fue apenas en The Game Awards 2025 que Wizards of the Coast anunció Warlock: Dungeons & Dragons, un nuevo título en su icónico universo RPG. Afortunadamente, los fans no han tenido que esperar demasiado para conocer más información sobre este proyecto, pues la compañía compartió el primer avance de gameplay.

Wizards of the Coast había dejado claro el empuje que quería dar a sus franquicias en el mundo de los videojuegos y uno que ya estaba cocinando es Warlock: Dungeons & Dragon, que reapareció como parte del programa de Opening Night Live de gamescom 2026 para por primera vez dejar echar un vistazo al gameplay del título.

El avance primero presenta a Kaatri, el personaje que el jugador controlará en este título de acción y aventura en tercera persona que se llevará a cabo en un mundo de fantasía oscura desarrollado por Invoke Studios, empresa que forma parte de Wizards of the Coast.

“Juega como Kaatri, una guerrera experta que forja un peligroso pacto con Tasha para encontrar a quien perdió. Usa tu creatividad, magia prohibida, hechizos, rituales y armas sobrenaturales para abrir caminos, crear ventajas, revelar secretos y derrotar monstruos. Aventúrate más allá de las Brumas de Darkon, donde el peligro y el poder oculto te esperan”, se lee en la sinopsis del juego.

Wizards of the Coast reveló el gameplay de Warlock: Dungeons & Dragons en gamescom 2026 (imagen: Wizards of the Coast)

¿Cuándo debutará Warlock: Dungeons & Dragons?

Lo que llama la atención del trailer es que exhibe algunas de las habilidades de las que podrá valerse Kaatri para abrirse paso en su viaje, entre las cuales, por ejemplo, hay una que permite hacer un conjuro que afectará incluso al entorno, pues hará que el día, de estar soleado pase a ser lluvioso para sacar ventaja de ello.

Desafortunadamente, Wizards of the Coast no aprovechó la ocasión para revelar la fecha de lanzamiento de Warlock: Dungeons & Dragons, pues aún sigue agendado para algún momento de 2027, y podrá jugarse en PlayStation 5, XBOX Series X|S y PC (vía Steam y Epic Games Store).

“Darkon, un mundo hermoso a la par que inquietante, donde extrañas nieblas se alzan para devorar el reino”, se lee en la descripción del juego. “Desde castillos en ruinas hasta mazmorras prohibidas, el peligro y el poder oculto acechan a cada paso. Cada hechizo que domines será crucial para desvelar los secretos de este vasto mundo abierto”.

A continuación puedes ver el avance.

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