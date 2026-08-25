La Opening Nigh Live de gamescom 2026 sigue su curso, y las noticias simplemente no paran. Si bien se espera relveaciones muy importantes para el resto de la ceremonia, los primeros anuncios ya dieron mucho de qué hablar. Y sí, sospechamos que DED.NET será uno de los juegos que acaparará la conversación.

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DED.NET es un FPS multijugador con mecánicas roguelike

Durante la presentación en vivo, se compartió el primer vistazo oficial a DED.NET, la más reciente entrega que, al parecer, forma parte del universo compartido de PUBG. Estamos ante un multijugador que combina mecánicas de FPS con elementos de roguelike, lo que promete hacer que cada partida sea diferente.

El nuevo título de Krafton está ambientado en la década de 1990, lo que da pie a un estilo muy alocado e irreverente. Hay muchas posibilidades, pues los jugadores podrán utilizar los objetos que recolectan en el mundo para transformar su estilo de combate durante el transcurso de una sesión.

Los desarrolladores prometen que será posible combinar docenas de habilidades únicas para crear un estilo completamente personalizado. Por ejemplo, es factible arrancar las puertas de los coches para usarlos como escudos antidisturbios, fingir la muerte para engañar a usuarios desprevenidos e incluso hackear teléfonos para robar dinero.

En DED.NET, los recursos obtenidos en una partida se pueden emplear en la siguiente. Esto crea un sentido de progresión bastante único.

Sin lugar a dudas, este nuevo FPS ambientado en el universo de PUBG es muy diferente a lo que los jugadores están acostumbrados. La buena noticia es que las personas que estén interesadas ya pueden visitar el sitio web oficial del shooter para registrarse y formar parte de la siguiente Beta cerrada.

DED.NET carece de fecha de lanzamiento, pero estará disponible para PC y consolas. A continuación, compartimos el primer avance oficial:

Pero cuéntanos, ¿te llamó atención este peculiar FPS? Déjanos leerte en los comentarios.

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