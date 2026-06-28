El desarrollo de Star Wars Eclipse vuelve a estar rodeado de incertidumbre. Un nuevo reporte revela que Quantic Dream atraviesa una situación crítica que llevó a parte de sus empleados a iniciar una huelga con un objetivo muy claro: intentar salvar el ambicioso juego ambientado en la galaxia creada por George Lucas.

Según información publicada por Game Kult, el conflicto surge apenas unas semanas después de que el estudio confirmara la cancelación de Spellcaster Chronicles, un proyecto que, de acuerdo con reportes previos, serviría para financiar el desarrollo de Star Wars Eclipse.

Los años pasan y los fans se pregunta cuándo debutará Star Wars Eclipse

Trabajadores aseguran que la huelga busca evitar el fracaso de Star Wars Eclipse

Lejos de tratarse de una protesta para boicotear el desarrollo del proyecto, varios empleados afirman que la movilización pretende garantizar que el juego pueda terminarse.

De acuerdo con el reporte, al menos 115 desarrolladores adicionales serían necesarios para que Star Wars Eclipse llegue a buen puerto. Uno de los trabajadores, identificado como Jules, señaló que el estudio opera con una plantilla insuficiente y que la carga de trabajo aumentó considerablemente tras los recientes recortes.

“Podríamos terminar el juego con 115 personas más, y eso ni siquiera significaría estar sobredimensionados. Es simplemente lo que se necesita. Estamos trabajando con menos personal del necesario, como ocurre en muchas compañías del sector”, explicó.

El desarrollador también criticó la cultura del crunch dentro de la industria, asegurando que muchas empresas dependen de la pasión de sus empleados para compensar la falta de recursos humanos.

La cancelación de Spellcaster Chronicles habría complicado el futuro del proyecto

La situación comenzó a agravarse en mayo de 2026, cuando Quantic Dream anunció oficialmente la cancelación de Spellcaster Chronicles.

Poco después, diversos reportes señalaron que ese juego tenía como objetivo generar ingresos para continuar financiando Star Wars Eclipse, uno de los proyectos más ambiciosos del estudio desde su adquisición por parte de NetEase.

Aunque en 2025 se aseguró que la compra de Quantic Dream no afectaría el desarrollo del título de Star Wars, el panorama parece haber cambiado de forma importante durante los últimos meses.

Otro desarrollador, identificado como Theo, aseguró que la dirección del estudio podría no estar compartiendo toda la información con los trabajadores. Según sus declaraciones, existe la posibilidad de que NetEase haya impuesto nuevas decisiones relacionadas con Star Wars Eclipse que todavía no han sido comunicadas al equipo.

Incluso sugirió que la administración se niega a revelar ciertos cambios porque podrían implicar recortes importantes de contenido dentro del juego.

Por ahora, ni Quantic Dream ni NetEase han respondido públicamente a estas declaraciones.

¿Qué es Star Wars Eclipse?

Star Wars Eclipse es el próximo gran proyecto de Quantic Dream, estudio conocido por juegos narrativos como Detroit: Become Human, Heavy Rain y Beyond: Two Souls.

El título fue anunciado durante The Game Awards 2021 y se desarrollará durante la era de la Alta República, varios siglos antes de los acontecimientos de las películas principales de Star Wars.

A diferencia de los trabajos anteriores del estudio, Star Wars Eclipse combinará narrativa cinematográfica con mecánicas de acción, exploración y múltiples personajes jugables, prometiendo una de las experiencias más ambiciosas jamás creadas dentro de la franquicia.

Hasta el momento, el juego sigue sin tener fecha de lanzamiento, y este nuevo conflicto laboral vuelve a generar dudas sobre cuándo llegará finalmente al mercado.

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