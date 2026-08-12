Los fans de los juegos de granjas tendrán que esperar un poco más para viajar a Teradea. Natsume confirmó un retraso para Harvest Moon: Echoes of Teradea, una aventura que combinará agricultura y exploración.

Originalmente, el título estaba programado para debutar el 24 de septiembre. Ahora, su lanzamiento quedó establecido para unas semanas después en todas sus plataformas.

Harvest Moon: Echoes of Teradea llegará casi un mes después

El retraso representa aproximadamente un mes de espera adicional ya que Natsume confirmó que ahora el juego llegará el próximo 15 de octubre. El estudio decidió mantener en secreto las razones específicas detrás del cambio, aunque agradeció a los fans por su paciencia y apoyo mientras el equipo continúa trabajando en el proyecto.

Te recordamos que Harvest Moon: Echoes of Teradea llevará a los jugadores hasta Teradea, un enorme mundo donde la vida tranquila en una granja convivirá con peligros y misterios.

La historia seguirá a un personaje criado en Bloomfield Village, cuya vida cambiará cuando una misteriosa niebla aparezca desde el Bosque de los Ecos.

Una granja, romance y un mundo enorme por explorar

Teradea contará con distintas regiones, cuevas, islas remotas y pueblos llenos de personajes. Los jugadores podrán cultivar su propia granja, hacer amistades y encontrar el amor.

Habrá 10 posibles parejas, divididas entre 5 solteros y 5 solteras. Las relaciones incluirán eventos especiales y permitirán elegir una pareja para construir una vida juntos.

Una de las novedades más interesantes será el sistema de animales acompañantes. Cada criatura tendrá habilidades especiales para superar obstáculos, alcanzar lugares ocultos y encontrar tesoros.

Además, el juego incluirá campamentos para recuperar energía, cocinar y conocer comerciantes ambulantes, y será posible saltar, escalar y utilizar escaleras para descubrir zonas inaccesibles.

Harvest Moon: Echoes of Teradea llegará el 15 de octubre a PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch y PC.

¿Crees que este retraso ayudará a mejorar la experiencia de Harvest Moon: Echoes of Teradea? ¿Qué característica te interesa más de esta nueva aventura? Cuéntanos en los comentarios.

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