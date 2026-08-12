The Witcher tiene un futuro brillante, pero uno de sus proyectos está en problemas y CD Projekt RED ya pagó los platos rotos. El estudio polaco, que actualmente trabaja en varios títulos nuevos de la exitosa saga, confirmó despidos en varias de sus oficinas.

La franquicia de Andrzej Sapkowski se expandirá con una nueva trilogía protagonizada por Ciri, un remake de la primera aventura de Geralt de Rivia, una nueva expansión para The Witcher: Wild Hunt y un juego multijugador conocido como Project Sirius. Desafortunadamente, hay malas noticias para los fanáticos de la franquicia, pues uno de estos proyectos no avanza y su futuro está puesto en duda.

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Project Sirius, el multijugador de The Witcher, provoca despidos en CD Projekt RED

A finales de 2022, el estudio anunció un ambicioso plan para expandir el universo de The Witcher y Cyberpunk 2077 con varios proyectos nuevos. Desde entonces, una de las ambiciones de CD Projekt RED ha sido llevar el universo de Geralt de Rivia al terreno de los juegos multijugador. Así nació Project Sirius, un título con campaña y una modalidad para varios jugadores.

Molasses Flood, estudio conocido por The Flame in the Flood, está involucrado en este proyecto, que no ha logrado avanzar de acuerdo con lo planeado. De hecho, el título ha enfrentado serios problemas en su desarrollo y tuvo cambios importantes debido a un reinicio que ocurrió en 2023.

El paso de los años no ha mejorado las cosas para Project Sirius y, ahora, CD Projekt RED ha tenido que despedir a más personal. Por medio de un comunicado, el estudio confirmó que 9 desarrolladores que eran parte del juego perdieron su trabajo. Además, otros 9 creativos serán reasignados a otros proyectos.

Hasta abril de este año, el equipo a cargo de Project Sirius tenía 83 empleados en total. Ahora, las oficinas de Boston perdieron a 4 trabajadores y la sede de Varsovia despidió a otros 5 desarrolladores. A esto hay que sumar los despidos de 2023, lo que reducen el equipo del juego a aproximadamente 60 creativos.

“Hemos ajustado el tamaño del equipo de Sirius para reflejar las necesidades del proyecto en esta etapa de desarrollo”, explicó CD Projekt RED. “Como resultado, 4 personas en Boston y 5 en Varsovia dejarán la empresa, mientras que otras 9 han sido invitadas a procesos de selección internos para posibles puestos en otros proyectos de CD Projekt Red”.

Project Sirius provocó otra ronda de despidos en CD Projekt Red

¿Project Sirius será cancelado?

El proyecto fue anunciado en 2022, pero CD Projekt RED no ha mostrado ni siquiera una imagen de Project Sirius. Esto despierta serias dudas sobre el futuro del proyecto. Actualmente, las prioridades del estudio son The Witcher IV y la nueva expansión de The Witcher: Wild Hunt.

Asimismo, el remake del primer juego de la saga es muy importante en el cronograma del estudio, que se complementa con los futuros proyectos de Cyberpunk, incluyendo la secuela del RPG futurista. Dicho esto, Project Sirius parece estar en la parte baja de la escala de prioridades del estudio.

En su reciente comunicado, CD Projekt RED no habló sobre el estado actual ni del futuro del título multijugador, pero todo indica que sigue en desarrollo, al menos por ahora.

El futuro de la franquicia está garantizado a largo plazo con la nueva trilogía

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