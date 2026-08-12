Actualmente se vive un tira y afloja entre la industria de los videojuegos y los consumidores. Y es que, mientras los fans intentan salvar el formato físico, cada vez son más las compañías que apoyan la transición a una era 100% libre de discos. El problema es que los juegos digitales pueden desaparecer de la noche a la mañana, tal como demuestra un nuevo caso.

En efecto, los jugadores de XBOX deben despedirse de un juego muy querido perteneciente a una de las franquicias multimillonarias más importantes y lucrativas del entretenimiento. El título cuestión dejará de venderse en la tienda, y los fanáticos deberán conformarse con adquirir la próxima versión remasterizada.

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El juego oficial de Toy Story será eliminado de la tienda de XBOX

Hablamos de Toy Story 3, la adaptación a videojuego de la popular película animada de Pixar. Este título de aventuras y acción se lanzó originalmente en 2010 para XBOX 360, PlayStation, Nintendo Wii y otras plataformas.

Aunque está lejos de ser una obra maestra, este juego de Disney Interactive Studios ocupa un lugar muy especial en los corazones de los fans; al final del día, está basado en uno de los mejores largometrajes de toda la franquicia. Es por eso mismo que resulta muy decepcionante saber que pronto dejará de estar disponible.

En específico, hay malas noticias para los propietarios de las consolas de Microsoft. Si bien Toy Story 3 se lanzó originalmente para XBOX 360, actualmente se puede jugar en XBOX One y XBOX Series X|S gracias a la función de retrocompatibilidad. Ese aún será el caso, pero los nuevos jugadores perderán muy pronto la oportunidad de adquirirlo.

En la tienda de XBOX, aparece una nota al pie de la descripción oficial que revela que el videojuego dejará de estar disponible para su compra a partir del próximo 29 de septiembre de 2026. De esta manera, después de esa fecha será imposible adquirir una copia digital en dicha plataforma.

Disney confirmó que los fans que ya poseen el juego en su colección podrán descargarlo y jugarlo con normalidad, incluso después de que se elimine para siempre de la lista; sin embargo, aquellos que planeen comprarlo ya no podrán hacerlo.

Toy Story 3 también está disponible para PlayStation y PC, y parece que esas versiones aún estarán activas. Por ahora, las descripciones en la PS Store y Steam no hacen referencia a una posible eliminación. Pero claro, eso podrá cambiar en cualquier momento, tal como sucederá con la versión de XBOX.

Toy Story 3 dejará de venderse a partir de septiembre y pronto será imposible de comprar en XBOX

Fans deberán pagar más para comprar el videojuego de Toy Story 3

Debido a que es la adaptación de una de las películas animadas más taquilleras de la historia, se produjeron muchas copias del juego. Actualmente, es posible encontrar copias físicas en plataformas como eBay y Amazon, aunque se espera que suban los precios para la versión de XBOX debido al reciente anuncio de Disney.

De hecho, ya hay algunas unidades físicas de Toy Story 3 que se venden por más de $200 USD en Internet.

En el anuncio, Disney confirmó que el motivo para retirar el juego de la tienda de XBOX es el próximo lanzamiento de Toy Story 3: The Complete Edition, una versión remasterizada del clásico de 2010 que tendrá gráficos mejorados, nuevas funciones y características adicionales.

¿El problema? El remaster debutará el 15 de octubre de 2026 con un precio de $24.99 USD, mientras que el port original para XBOX 360 actualmente está disponible por $9.99 USD. Esto significa que los fanáticos que quieran adquirir una copia se verán obligados a pagar más para hacerse con ella.

En definitiva, este caso demuestra una vez más los riesgos del formato digital, pues los jugadores sólo adquieren una licencia que las compañías y los titulares de la propiedad pueden retirar en cualquier momento. De hecho, en semanas recientes hemos visto un par de casos de títulos que desaparecieron de las tiendas de Microsoft.

La versión original de Toy Story 3 dejará disponible, pero los fans podrán adquirir la Complete Edition por $25 USD

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