Pokémon Ruby, Sapphire y Emerald podrían llegar a Switch y Switch 2 muy pronto según un nuevo rumorPor Dan Villalobos el
Los clásicos de Hoenn regresarían con ports para las híbridas de Nintendo
Los fans de Pokémon podrían tener una razón más para regresar a la región de Hoenn. Un conocido insider asegura que los ports de Pokémon Ruby, Pokémon Sapphire y Pokémon Emerald llegarían muy pronto a las consolas de Nintendo.
De acuerdo con Shpeshal Nick, las versiones de estos clásicos estarían planeadas para finales de septiembre o principios de octubre. Por ahora, The Pokémon Company permanece en silencio sobre este supuesto lanzamiento.
Los clásicos de Hoenn regresarían muy pronto
La información surgió a través de una publicación de Shpeshal Nick en X, donde afirmó que los ports de Pokémon Ruby, Pokémon Sapphire y Pokémon Emerald están muy cerca.
Según el insider, las versiones estarían destinadas tanto a Nintendo Switch como a Nintendo Switch 2. Esto permitiría que una nueva generación de jugadores descubra una de las etapas más queridas de la franquicia.
Como seguramente sabes, la tercera generación introdujo Pokémon como Treecko, Torchic y Mudkip. También presentó personajes, ciudades y mecánicas que terminaron convirtiéndose en parte importante de la historia de la saga.
Por ahora, existen muchas dudas sobre estas versiones y no está claro si serían simples ports, recopilaciones o incluirían alguna clase de mejora para las consolas actuales.
Nintendo todavía guarda silencio
Aunque los rumores sobre el regreso de los juegos de Hoenn suenan cada vez más fuerte, The Pokémon Company todavía no confirma oficialmente estos ports.
Por esa razón, conviene tomar la información con cautela. Shpeshal Nick tiene antecedentes positivos compartiendo información sobre proyectos que todavía no han sido anunciados, pero esta información sigue siendo un rumor.
Si sus datos son correctos, la espera para conocer el proyecto podría ser bastante corta. Incluso, los juegos podrían mostrarse en el próximo Nintendo Direct, el cual normalmente se hace en septiembre.
¿Te gustaría jugar Pokémon Ruby, Pokémon Sapphire y Pokémon Emerald en Nintendo Switch? ¿Esperas que estos ports incluyan mejoras para Nintendo Switch 2? Cuéntanos en los comentarios.
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