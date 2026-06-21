La escena indie siempre ofrece experiencias que difícilmente se ve en la escena de juegos AAA. Aunque los anuncios de esta temporada se concentraron en los escaparates del verano, también hubo revelaciones de juegos indie, como uno que está en camino y que cuenta con talento latino.

El estudio con sede en México Funky Can Creative dio a conocer el desarrollo de TeaKnights, su próximo juego que está en desarrollo tras el éxito de PopSlinger en consolas y PC.

Esta nueva aventura se distanciará de la estética retro de los 90 que caracterizó a la aventura de Ria Carbon y Gin, así como el gameplay 2D de desplazamiento horizontal. Esta vez, el estudio liderado por el desarrollador venezolano Jose Luis Abreu propondrá una estética 3D low-poly, con movimiento arcade rápido que tiene como inspiración juegos como Sin & Punishment y Star Fox, y el estilo visual del SEGA Dreamcast y más elementos que evocan los inicios del 2000.

“Después de PopSlinger queríamos comenzar una nueva aventura conservando al mismo tiempo el mismo espíritu expresivo que define lo que hacemos”, comentó Jose Luis Abreu.

¿Qué es TeaKnights, el nuevo juego de Funky Can Creative?

De acuerdo con el comunicado oficial, TeaKnights será un “juego de disparos sobre rieles musical con momentos de tiro al blanco”.

Este nuevo proyecto de Funky Can Creative de nueva cuenta contará con el talento de Skule Toyama en la música y Diego Martínez en el arte, que se encargó del diseño del personaje principal, Camellia Jetsworth, que trabaja arduamente para convertirse en una protectora de la justicia o TeaKnight y que a muchos les traerá a la mente al Sonic de la saga Adventures, que debutó precisamente en el Dreamcast.

Pese a que se trata de un proyecto en una etapa de desarrollo prematura, Funky Can Creative compartió un trailer que deja ver el concepto de la experiencia y la jugabilidad. En el material podemos ver que Cam podrá disparar para derrotar a enemigos en pantalla y de igual manera desviar proyectiles con su espada.

Hasta el momento sólo se han confirmado lanzamientos para PC (Steam) y Nintendo Switch, aunque sin fecha o ventana de lanzamiento. Es importante decir, sin embargo, que así debutó PopSlinger originalmente, y luego expandió su alcance a más plataformas, por lo que bien podría ocurrir lo mismo con TeaKnights si recibe el apoyo esperado.

Cam será la protagonista de TeaKnights (imagen: Funky Can Creative)

Apoya a Funky Can Creative y sigue de cerca el desarrollo de TeaKnights

Como te contamos, aún falta para que TeaKnights esté listo para que pueda jugarse, pero los interesados podrán formar parte de la aventura del desarrollo y apoyar al estudio por medio de Patreon.

Aquellos que se unan podrán seguir el desarrollo del proyecto por medio de actualizaciones y comentarios directamente de Funky Can Creative, estudio que, hay que decir ya tiene juegos lanzados, que respaldan el compromiso de desarrollo.

Si no conoces la obra de este estudio mexicano, estás de suerte, pues justo ahora las entregas de PopSlinger están en oferta en la Nintendo eShop. Precisamente, puedes encontrar PopSlinger con 80% de descuento, PopSlinger Vol.2 - Loveless con 60% y PopSlinger Bundle con 70%.

¿Qué te pareció el primer vistazo a TeaKnights?, ¿qué es lo que más te interesa de la nueva propuesta de Funky Can Creative? Cuéntanos en los comentarios.

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