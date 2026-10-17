Uno de los directivos favoritos de los fans de PlayStation es Shuhei Yoshida, pues durante su etapa en la marca de Sony tomó decisiones que favorecieron a su oferta de gaming y a los jugadores, no solo a los inversionistas.

Tras su salida de la compañía japonesa, el otrora directivo se dedica a disfrutar y opinar de todas las marcas de videojuegos del mercado, pues ya no tiene ningún compromiso ni límites al respecto.

Recientemente, e desvivió en elogios por el nuevo modelo del dispositivo portátil que creó ASUS en colaboración con XBOX y asegura que ya es su pieza de hardware portable favorita.

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Shuhei Yoshida quedó maravillado con el ROG Xbox Ally X20

Por medio de una publicación en su cuenta oficial de X, Shuhei Yoshida reveló que recientemente adquirió una ROG Xbox Ally X20.

Se trata del nuevo modelo del dispositivo de gaming portátil de ASUS y XBOX que brinda una experiencia enfocada en el ecosistema de juego de Microsoft, pero mantiene el resto de las características que la vuelven una opción para los usuarios de PC.

Al respecto, el exdirectivo de PlayStation aseguró que la pantalla OLED le encantó y su experiencia fue tal que ya se convirtió en su dispositivo portátil de juego favorito.

My new favorite portable gaming PC, ROG Xbox Ally X20! A larger, beautiful OLED display is a big upgrade :D @ASUS_ROG pic.twitter.com/FaUd5OCdBq — Shuhei Yoshida (@yosp) October 16, 2026

¿Qué es la ROG Xbox Ally X20?

La ROG Xbox Ally X20 es la nueva consola portátil de gama alta de ASUS y XBOX, diseñada para celebrar los 20 años de ROG. El equipo utiliza Windows 11 Home y combina el procesador AMD Ryzen AI Z2 Extreme con gráficos Radeon, 24 GB de memoria LPDDR5X y un SSD NVMe de 1 TB. Su principal novedad frente a la ROG Xbox Ally X es la pantalla OLED de 7.4 pulgadas, con resolución Full HD, 120 Hz, HDR y hasta 1400 nits de brillo en HDR.

También incorpora una batería de 80 Wh, controles rediseñados y una construcción enfocada en mejorar la experiencia portátil. Entre sus novedades están los joysticks TMR con iluminación RGB, gatillos de impulso, cruceta transformable de 4 a 8 direcciones, dos botones traseros configurables y conectividad USB 4.

Estas son las especificaciones completas de la ROG Xbox Ally X20 y su precio

Sistema operativo: Windows 11 Home

Procesador: AMD Ryzen AI Z2 Extreme

CPU: 8 núcleos / 16 hilos, hasta 5.0 GHz

NPU: AMD XDNA, hasta 50 TOPS

Gráficos: AMD Radeon

Pantalla: OLED de 7.4 pulgadas

Resolución: 1920 × 1080

Relación de aspecto: 16:9

Frecuencia: 120 Hz

Brillo: 600 nits SDR / hasta 1,400 nits HDR

Color: 100% DCI-P3

HDR: Dolby Vision

VRR: AMD FreeSync Premium Pro

Memoria: 24 GB LPDDR5X

Almacenamiento: SSD NVMe PCIe 4.0 de 1 TB

Expansión: microSD Express

Batería: 80 Wh

Conectividad: Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.4

Puertos: USB 4 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-C y jack de 3.5 mm

Controles: joysticks TMR, gatillos Hall Effect, gatillos de impulso y cruceta transformable

Iluminación: Aura RGB en los joysticks y LED en el botón Xbox

Audio: 2 altavoces, Dolby Atmos y cancelación de ruido mediante IA

Peso: 756 g

Dimensiones: 30 × 12.1 × 2.75–5.13 cm

Seguridad: sensor de huellas y Microsoft Pluton

Precio en México: $26,999 MXN

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