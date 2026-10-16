PlayStation abandonará el formato físico en 2028 y eso traerá cambios importantes para toda la industria. Los jugadores están en contra de la desaparición de los juegos en disco, pues además de complicar el coleccionismo y la preservación del medio, también impactará en los derechos de propiedad de los videojuegos.

En México, ya existen esfuerzos para que las compañías no abusen de los consumidores y los jugadores puedan conservar el acceso a los títulos que ya pagaron en un futuro totalmente digital. Ahora, políticos de Estados Unidos también alertaron sobre la desaparición del formato físico y los riesgos que implica para los jugadores en términos de posesión.

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Así es la Ley de Poder para los Jugadores, propuesta de EUA para garantizar los derechos de propiedad de los videojuegos

Ritchie Torres, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, presentó una propuesta de ley para defender a los jugadores y garantizar sus derechos de propiedad en una industria que lo apostará todo por lo digital.

La propuesta de la llamada Ley de Poder para los Jugadores es simple: los consumidores deben tener derecho de poseer, jugar y transferir los juegos que compran. Bajo el lema de “si pagas por algo, es tuyo”, Torres propone una legislación que permita a los jugadores ser dueños de lo que compran.

La ley haría que la Comisión Federal de Comercio (FTC) proponga regulaciones sobre los derechos de propiedad de los videojuegos. Esto obligaría a compañías como PlayStation, XBOX, Nintendo y muchas otras ha otorgar a los jugadores más que una simple licencia de uso al momento de adquirir un juego.

“Los consumidores deben tener derecho a poseer, a jugar y a transferir los juegos que compran”, declaró Torres en un comunicado. “Un juego que puede desaparecer en el momento en que una compañía cierra no es una compra. Es un alquiler disfrazado de venta”.

La Ley de Poder para los Jugadores también propone que los títulos con funciones online siempre tengan modos sin conexión, para que sean jugables incluso si sus servidores se desactivan en algún momento. El proyecto sólo incluye videojuegos, pero Torres espera que su iniciativa haga reflexionar a las autoridades sobre los derechos de propiedad en “una economía digital”.

“Las familias del Bronx y de todo el país ahorran para comprar estos juegos y merecen algo mejor que una licencia que puede desaparecer en cualquier momento. La Ley de Poder para los Jugadores garantiza que los consumidores sean dueños de lo que compran y puedan seguir jugando mucho después de que la compañía deje de operar”, añadió el político.

El congresista Ritchie Torres quiere que los jugadores tengan derecho de propiedad sobre los títulos que compran

México también lucha por los derechos de los jugadores ante un futuro totalmente digital

La diputada federal Iraís Reyes y Luis Donaldo Colosio Riojas, presidente de la Comisión de Derechos Digitales del Senado, han impulsado iniciativas para proteger a los jugadores mexicanos ante la desaparición del formato físico y el dominio digital.

Uno de los puntos centrales de su propuesta coincide con la de Ritchie Torres y el movimiento Stop Killing Games: garantizar el acceso al contenido que los jugadores ya pagaron. Los políticos mexicanos exigen a las compañías dejar claro sus políticas respecto a propiedad cuando se habla de un producto digital. La propuesta de Colosio Riojas se resume en estos 3 puntos:

Que las plataformas extranjeras que venden en México tengan un domicilio aquí, para que las autoridades pueda actuar cuando algo sale mal.

Que cuando compres algo digital (un juego, un libro, una película) te digan la verdad: si es tuyo o si es solo una licencia que te pueden quitar cuando quieran.

Que si una plataforma retira un contenido digital que ya pagaste, como un videojuego, te dé una alternativa para que puedas seguir utilizándolo.

Políticos mexicanos también luchan por los derechos de propiedad digital

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