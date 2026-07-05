El anuncio de que PlayStation dejará de producir juegos físicos a partir de 2028 sigue generando reacciones dentro de la industria. Ahora fue Mike Ybarra, expresidente de Blizzard, quien expresó su preocupación por el futuro de las compras digitales y aseguró que los jugadores no deberían vivir con la incertidumbre de perder el acceso a los títulos que ya pagaron.

Aunque reconoció que el cambio hacia lo digital era inevitable, el exejecutivo cree que Sony y el resto de las compañías deben hacer mucho más para generar confianza entre los consumidores.

Mike Ybarra pide una “promesa digital” para proteger las compras de los jugadores

Tras el anuncio de Sony, Ybarra comentó que no le sorprendió la decisión, aunque admitió sentirse triste porque la transición ocurrió antes de lo que esperaba.

Más allá de la desaparición de los discos, su mayor preocupación está en la propiedad de los videojuegos digitales. Por ello, propuso que las compañías establezcan una especie de “promesa digital”, un compromiso que garantice que los usuarios seguirán teniendo acceso a todos los juegos que compren.

Para el exdirectivo, los jugadores no deberían preguntarse constantemente si sus títulos seguirán funcionando dentro de algunos años.

“No podemos vivir en un mundo donde tengamos miedo de que nuestros juegos funcionen o no en el futuro”, señaló.

Ybarra considera que la transición al formato digital debe ir acompañada de nuevas funciones que beneficien a los consumidores. Entre sus propuestas destacó la posibilidad de compartir juegos digitales de forma mucho más sencilla y, sobre todo, crear un mercado de segunda mano que permita revender licencias digitales entre usuarios, algo que calificó como una característica indispensable para el futuro de la industria.

Además, pidió que las empresas comuniquen con mayor claridad sus planes a largo plazo para que los jugadores puedan adoptar el cambio con mayor confianza.

Según explicó, los consumidores aceptarán la transición siempre que tengan la certeza de que conservarán sus bibliotecas digitales y disfrutarán de la misma libertad que ofrecía el formato físico.

Mike Ybarra

La desaparición de los juegos físicos sigue provocando polémica

Las declaraciones de Ybarra llegan pocos días después de que Sony confirmara que a partir de enero de 2028 todos los nuevos juegos de PlayStation se venderán únicamente en formato digital. Los títulos lanzados antes de esa fecha seguirán disponibles en disco, pero cualquier estreno posterior llegará exclusivamente mediante la PlayStation Store y códigos digitales.

La noticia también coincidió con la confirmación de que Grand Theft Auto VI tampoco tendrá edición en disco, incluso en sus versiones más costosas, reforzando la idea de que la industria se dirige rápidamente hacia un futuro completamente digital.

Sin embargo, el debate continúa abierto. Mientras las compañías destacan las ventajas del formato digital, muchos jugadores siguen preocupados por temas como la preservación de los videojuegos, la propiedad de sus compras y la posibilidad de revender títulos, aspectos que durante décadas fueron parte de la experiencia de adquirir un juego físico.

Y tú, ¿qué opinas sobre las declaraciones de Ybarra? Cuéntanos en los comentarios.