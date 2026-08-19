La PS Store de PlayStation se convirtió en uno de los principales canales para comprar videojuegos digitales, y ganará más importancia con el inminente fin del formato físico. Por ello, los usuarios de México y el resto de Latinoamérica empezaron a preguntarse cuándo llegarían los precios regionales. Ya conocemos la respuesta, y los primeros cambios confundieron a los fans.

Estamos a pocos días de que se concrete la transición y que la tienda digital de Sony por fin empiece a mostrar los costos de los videojuegos, DLC y demás artículos en pesos mexicanos en el caso de nuestro país. Mientras tanto, un detalle emocionó y eventualmente decepcionó a los jugadores que esperaban que GTA VI estuviera excesivamente barato.

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La PS Store de PlayStation ya muestra precios en MXN en México, pero es un error

A diferencia de que sucede en otras regiones, la PS Store muestra los precios en dólares estadounidenses en México y más países de LATAM. Los jugadores se quejaron de esa situación durante mucho tiempo, pero todo cambió cuando un fan contactó de forma directa con la PROFECO y obligó al organismo mexicano a notificar oficialmente a Sony.

Tras meses de silencio, a mediados de este año empezaron a surgir las primeras pistas que adelantaban que la tienda de PlayStation 4 y PlayStation 5 finalmente tendría precios regionalizados en Latinoamérica. Finalmente, la compañía confirmó que las monedas locales se implementarían a partir del 20 de agosto en México, Honduras y Nicaragua.

En su comunicado oficial, Sony informó que la PS Store estaría fuera de servicio del 18 al 20 de agosto de 2026 mientras se lleva a cabo la transición. En este momento, la tienda de PS Store aún es accesible tanto en consola como navegador web, pero efectivamente es imposible realizar compras o descargar juegos que no están en nuestra biblioteca.

Aún se realizan los trabajos de mantenimiento, pero en las últimas horas llamó la atención que la tienda digital ya muestra lo que parecen ser los precios de los juegos en MXN. Por ejemplo, la Ultimate Edition de Grand Theft Auto VI aparece en $99.99 MXN, mientras que la Standard Edition sólo cuesta $79.99 MXN.

Lo mismo sucede con el resto de videojuegos que se ofrecen en la PS Store de PlayStation 5. Por ejemplo, Marvel’s Wolverine de Insomniac Games se muestra en la tienda con un precio de $70 MXN para su versión básica, mientras que la edición de lujo aparece con un precio de $80 MXN. Ese fenómeno se observa en otros lanzamientos, nuevos y antiguos.

Naturalmente, toda esa situación generó mucha confusión y algunos fanáticos se emocionaron ante la idea de que sólo tendrán que pagar $100 MXN para comprar uno de los videojuegos más esperados de la década y otros grandes títulos AAA. Lamentamos compartir malas noticias, pero efectivamente todo se trata de un simple error.

Grand Theft Auto VI Ultimate Edition cuesta $99.99 MXN en la PS Store de México, pero es un error

Los precios que aparecen en la PlayStation Store en este momento aún están en dólares estadounidenses, pero un bug provoca que se muestre “MXN” en lugar de “USD”. De hecho, en el sitio web aún se exhibe los costos en USD en algunas instancias.

Para ser claros: la Ultimate Edition de Grand Theft Auto VI no costará $100 MXN, pues el precio que se exhibe en la PS Store es, en realidad, $100 USD. Recordemos que la tienda aún está en mantenimiento y que la transición a precios regionales aún no finaliza. Se espera que el proceso termine formalmente el jueves 20 de agosto.

Marvel's Wolverine también muestra precio en pesos mexicanos en la PlayStation Store

Los jugadores de México temen que los juegos en la PS Store sean más caros

Actualmente, Sony aún no confirma cuál será el precio de los videojuegos de la PS Store una vez que entren en vigor los pagos en moneda local en México, Nicaragua y Honduras, y todo parece indicar que deberemos esperar hasta finales de esta semana para obtener una respuesta oficial.

En el comunicado inicial, PlayStation compartió una tasa de conversión que indicaba que $1 USD equivaldría a $20.5 MXN. Esto generó confusión y temor, pues el dólar estaba a $17 MXN en aquel momento. Así pues, muchos jugadores empezaron a especular que los videojuegos digitales serían más caros una vez que se realice la transición a pesos mexicanos.

Ante la incertidumbre, la compañía se vio en la necesidad de emitir un comunicado oficial en el que confirmó que la tabla que se adjuntó en el anuncio original sólo correspondía a la tasa de conversión de las tarjetas de regalo y el monedero. En ocas palabras, $1 USD en la billetera equivaldrá a $20.5 MXN.

Lo cierto es que los precios aún son un tema delicado, especialmente ahora que nos acercamos poco a poco en una era 100% digital. PlayStation informó que abandonará definitivamente el formato físico a partir de 2028, lo que generó temor en materia de preservación y propiedad digital.

Además, jugadores y organismos expresaron su temor ante la posibilidad de que Sony recurra a prácticas de monopolio. Legisladores mexicanos presentaron una denuncia formal ante las instituciones pertinentes del país con la esperanza de que se investigue a la compañía japonesa y se tomen cartas en el asunto.

Mientras tanto, un exdirectivo de Square Enix se muestra optimista sobre este asunto y cree que la eliminación del formato físico hará que los videojuegos se vuelvan más baratos en la PS Store con el paso del tiempo.

La PS Store de México ya muestra precios de los juegos en MXN

Pero cuéntanos, ¿cuánto crees que costarán los juegos digitales en la PS Store en México una vez que finalice el proceso? Déjanos leerte en los comentarios.

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